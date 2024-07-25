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البيت الأبيض: لا نعتقد أن نتنياهو "مجرم حرب"
البيت الأبيض: لا نعتقد أن نتنياهو "مجرم حرب"
سبوتنيك عربي
قال مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن "حماس" تعرضت لضربة كبيرة لكنه لم يتم القضاء عليها، مضيفًا: "لا نزال نعتقد أنه يجب إلحاق الهزيمة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T19:09+0000
2024-07-25T19:09+0000
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وأضاف، اليوم الخميس، تحقيق صفقة في غزة بات قريبا ووقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن، مضيفًا: "لا نعتقد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مجرم حرب"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأوضح أن هناك الكثير من الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة والمفترض ألا يكون هناك ضحايا مدنيون، وعلى الجانبين تقديم التنازلات"، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق وتنازلت عن كثير من الأمور للوصول إلى الصفقة.وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد لعائلات الرهائن أنه لن يرتاح حتى يعود كل الرهائن من غزة، مضيفًا: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة".وتابع: "بايدن يناقش مع نتنياهو كيفية تحقيق ذلك، ولا نعتقد أن إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية سيؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".وأكد المسؤول الأمريكي أن المساعدات العسكرية الأمريكية ستستمر في الوصول لإسرائيل وسنواصل تزويدها بما تحتاجه، مضيفًا: "لكن موقفنا بشأن تجميد شحنة القنابل التي تزن ألفي رطل لإسرائيل لم يتغير".وأوضح: "الأونروا أخذت مزاعم دعم بعض موظفيها للإرهاب على محمل الجد، لكن هناك أشياء لا يمكن إنجازها في غزة دون الوكالة".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين"ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.وفي وقت سابق، وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء كلمة أمام أعضائه، وقال إنه لن يحضر، مضيفا: "نتنياهو مجرم حرب.. ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس".وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن، الشهر الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، ويحيى السنوار وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
https://sarabic.ae/20240627/إعلام-إسرائيلي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تؤجل-عملية-إصدار-أوامر-الاعتقال-ضد-نتنياهو-وغالانت-1090242474.html
https://sarabic.ae/20240723/لابيد-على-نتنياهو-العودة-فور-اللقاء-مع-بايدن-وألا-يجد-أعذارا-لقضاء-إجازة-في-ظل-الحرب-على-غزة-1091066030.html
https://sarabic.ae/20240602/سيناتور-أمريكي-بنيامين-نتنياهو-مجرم-حرب-ولا-ينبغي-دعوته-لإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1089422558.html
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أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

البيت الأبيض: لا نعتقد أن نتنياهو "مجرم حرب"

19:09 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن "حماس" تعرضت لضربة كبيرة لكنه لم يتم القضاء عليها، مضيفًا: "لا نزال نعتقد أنه يجب إلحاق الهزيمة بحماس ووضع حد لتهديداتها ضد إسرائيل".
وأضاف، اليوم الخميس، تحقيق صفقة في غزة بات قريبا ووقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن، مضيفًا: "لا نعتقد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مجرم حرب"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأوضح أن هناك الكثير من الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة والمفترض ألا يكون هناك ضحايا مدنيون، وعلى الجانبين تقديم التنازلات"، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق وتنازلت عن كثير من الأمور للوصول إلى الصفقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
إعلام إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تؤجل عملية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
27 يونيو, 17:50 GMT
وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد لعائلات الرهائن أنه لن يرتاح حتى يعود كل الرهائن من غزة، مضيفًا: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة".
وتابع: "بايدن يناقش مع نتنياهو كيفية تحقيق ذلك، ولا نعتقد أن إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية سيؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
لابيد: على نتنياهو العودة فور اللقاء مع بايدن وألا يجد أعذارا لقضاء إجازة في ظل الحرب على غزة
23 يوليو, 15:07 GMT
وأكد المسؤول الأمريكي أن المساعدات العسكرية الأمريكية ستستمر في الوصول لإسرائيل وسنواصل تزويدها بما تحتاجه، مضيفًا: "لكن موقفنا بشأن تجميد شحنة القنابل التي تزن ألفي رطل لإسرائيل لم يتغير".
وأوضح: "الأونروا أخذت مزاعم دعم بعض موظفيها للإرهاب على محمل الجد، لكن هناك أشياء لا يمكن إنجازها في غزة دون الوكالة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين"
ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
سيناتور أمريكي: بنيامين نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس
2 يونيو, 02:06 GMT
وفي وقت سابق، وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء كلمة أمام أعضائه، وقال إنه لن يحضر، مضيفا: "نتنياهو مجرم حرب.. ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن، الشهر الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، ويحيى السنوار وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
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متظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل19:44 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
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