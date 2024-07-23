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09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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https://sarabic.ae/20240723/لابيد-على-نتنياهو-العودة-فور-اللقاء-مع-بايدن-وألا-يجد-أعذارا-لقضاء-إجازة-في-ظل-الحرب-على-غزة-1091066030.html
لابيد: على نتنياهو العودة فور اللقاء مع بايدن وألا يجد أعذارا لقضاء إجازة في ظل الحرب على غزة
لابيد: على نتنياهو العودة فور اللقاء مع بايدن وألا يجد أعذارا لقضاء إجازة في ظل الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعودة مباشرة بعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T15:07+0000
2024-07-23T15:07+0000
بنيامين نتنياهو
جو بايدن
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، طالب فيها نتنياهو بالعودة الفورية من واشنطن بعد إلقاء كلمته أمام الكونغرس الأمريكي "وألا يجد أعذارا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ميامي"، على حد قوله.وأوضح لابيد أن "هناك حدودا لذلك"، مضيفا أنه على نتنياهو فعل أمرين خلال تواجده في الولايات المتحدة وتحديدا في كلمته المرتقبة، يوم غد الأربعاء، وهو الإعلان عن قبوله صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس"، والإعراب عن شكره للرئيس بايدن على دعمه الكامل لإسرائيل.ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، يوم غد الأربعاء، حيث ذكر مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها نتنياهو كلمته، حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس، خارج واشنطن.وفي السياق ذاته، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن هذا الهدف يتطلب عملية تفاوضية صعبة لكنها ضرورية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين في البيت الأبيض، أكد فيه قرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأعرب ميلر عن تفاؤله الحذر بشأن تحقيق الصفقة، مضيفا: "نحن قريبون جدا من نقطة التفاهم، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى حل".وأشار ميلر إلى استمرار الحوار مع الوسطاء رغم وجود خلافات لم يتم حلها منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، كانت إسرائيل تتماشى مع بيان الرئيس بايدن. نحن على اتصال منتظم معهم ونعلم أن تل أبيب تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240723/البيت-الأبيض-من-المتوقع-أن-يلتقي-الرئيس-بايدن-مع-عائلات-المحتجزين-الأمريكيين-في-غزة-في-وقت-لاحق-1091064914.html
https://sarabic.ae/20240723/الفصائل-الفلسطينية-تطالب-العالم-في-إعلان-بكين-بانتزاع-القضية-من-قبضة-الانحياز-الأمريكي-1091063107.html
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بنيامين نتنياهو, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

لابيد: على نتنياهو العودة فور اللقاء مع بايدن وألا يجد أعذارا لقضاء إجازة في ظل الحرب على غزة

15:07 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
تابعنا عبر
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعودة مباشرة بعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، طالب فيها نتنياهو بالعودة الفورية من واشنطن بعد إلقاء كلمته أمام الكونغرس الأمريكي "وألا يجد أعذارا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ميامي"، على حد قوله.
وأوضح لابيد أن "هناك حدودا لذلك"، مضيفا أنه على نتنياهو فعل أمرين خلال تواجده في الولايات المتحدة وتحديدا في كلمته المرتقبة، يوم غد الأربعاء، وهو الإعلان عن قبوله صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس"، والإعراب عن شكره للرئيس بايدن على دعمه الكامل لإسرائيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
البيت الأبيض: من المتوقع أن يلتقي الرئيس بايدن مع عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة في وقت لاحق
14:24 GMT
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، يوم غد الأربعاء، حيث ذكر مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها نتنياهو كلمته، حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس، خارج واشنطن.
وفي السياق ذاته، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن هذا الهدف يتطلب عملية تفاوضية صعبة لكنها ضرورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، يوم الاثنين في البيت الأبيض، أكد فيه قرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأعرب ميلر عن تفاؤله الحذر بشأن تحقيق الصفقة، مضيفا: "نحن قريبون جدا من نقطة التفاهم، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى حل".
وأشار ميلر إلى استمرار الحوار مع الوسطاء رغم وجود خلافات لم يتم حلها منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، كانت إسرائيل تتماشى مع بيان الرئيس بايدن. نحن على اتصال منتظم معهم ونعلم أن تل أبيب تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق".
الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
الفصائل الفلسطينية تطالب العالم في "إعلان بكين" بانتزاع القضية من قبضة الانحياز الأمريكي
13:29 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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