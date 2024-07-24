https://sarabic.ae/20240724/نانسي-بيلوسي-تنتقد-خطاب-نتنياهو-في-الكونغرس-الأمريكي-وتدعوه-للتركيز-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-1091108102.html
نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
انتقدت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، داعية إياه إلى... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T23:16+0000
2024-07-24T23:16+0000
2024-07-24T23:16+0000
بنيامين نتنياهو
نانسي بيلوسي
الكونغرس الأمريكي
العالم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقالت بيلوسي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كان عرض بنيامين نتنياهو اليوم في مجلس النواب أسوأ عرض بين جميع المسؤولين الأجانب الذين تم دعوتهم ومنحهم شرف التحدث أمام الكونغرس الأمريكي".وأضافت: "العديد منا، ممن يحبون إسرائيل، قضوا اليوم يستمعون إلى المواطنين الإسرائيليين الذين تعرضت أسرهم لهجوم إرهابي من قبل حماس في 7 أكتوبر واختطاف الناس. هذه العائلات تطلب اتفاقية لوقف إطلاق النار تعيد الرهائن إلى ديارهم ونتمنى أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".وقاطعت بيلوسي، إلى جانب ما يقارب نصف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء. كما غابت عن الحدث نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الجديدة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بسبب ارتباطها بفعالية مجدولة مسبقًا.وتزامن خطاب نتنياهو في الكونغرس مع احتجاجات مناهضة للحرب خارج مبنى الكابيتول، وانتهت الاحتجاجات باعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشاركين، الذين اتهموا الشرطة بشن هجوم غير مبرر.
https://sarabic.ae/20240724/حماس-ردا-على-خطاب-نتنياهو-التقارير-الدولية-أكدت-كذب-ادعاءات-نتنياهو-وارتكاب-جرائم-قتل-جماعي-1091107755.html
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بنيامين نتنياهو, نانسي بيلوسي, الكونغرس الأمريكي, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, نانسي بيلوسي, الكونغرس الأمريكي, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
انتقدت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، داعية إياه إلى التركيز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت بيلوسي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كان عرض بنيامين نتنياهو اليوم في مجلس النواب أسوأ عرض بين جميع المسؤولين الأجانب الذين تم دعوتهم ومنحهم شرف التحدث أمام الكونغرس الأمريكي".
وأضافت: "العديد منا، ممن يحبون إسرائيل، قضوا اليوم يستمعون إلى المواطنين الإسرائيليين الذين تعرضت أسرهم لهجوم إرهابي من قبل حماس في 7 أكتوبر واختطاف الناس. هذه العائلات تطلب اتفاقية لوقف إطلاق النار تعيد الرهائن إلى ديارهم ونتمنى أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".
وقاطعت بيلوسي، إلى جانب ما يقارب نصف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء. كما غابت عن الحدث نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الجديدة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بسبب ارتباطها بفعالية مجدولة مسبقًا.
وتزامن خطاب نتنياهو في الكونغرس
مع احتجاجات مناهضة للحرب خارج مبنى الكابيتول، وانتهت الاحتجاجات باعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشاركين، الذين اتهموا الشرطة بشن هجوم غير مبرر.