نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240724/نانسي-بيلوسي-تنتقد-خطاب-نتنياهو-في-الكونغرس-الأمريكي-وتدعوه-للتركيز-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-1091108102.html
نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
انتقدت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، داعية إياه إلى... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T23:16+0000
2024-07-24T23:16+0000
بنيامين نتنياهو
نانسي بيلوسي
الكونغرس الأمريكي
العالم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070065157_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_3513e8f5df06372add5020a55d9ca242.jpg
وقالت بيلوسي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كان عرض بنيامين نتنياهو اليوم في مجلس النواب أسوأ عرض بين جميع المسؤولين الأجانب الذين تم دعوتهم ومنحهم شرف التحدث أمام الكونغرس الأمريكي".وأضافت: "العديد منا، ممن يحبون إسرائيل، قضوا اليوم يستمعون إلى المواطنين الإسرائيليين الذين تعرضت أسرهم لهجوم إرهابي من قبل حماس في 7 أكتوبر واختطاف الناس. هذه العائلات تطلب اتفاقية لوقف إطلاق النار تعيد الرهائن إلى ديارهم ونتمنى أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".وقاطعت بيلوسي، إلى جانب ما يقارب نصف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء. كما غابت عن الحدث نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الجديدة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بسبب ارتباطها بفعالية مجدولة مسبقًا.وتزامن خطاب نتنياهو في الكونغرس مع احتجاجات مناهضة للحرب خارج مبنى الكابيتول، وانتهت الاحتجاجات باعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشاركين، الذين اتهموا الشرطة بشن هجوم غير مبرر.
https://sarabic.ae/20240724/حماس-ردا-على-خطاب-نتنياهو-التقارير-الدولية-أكدت-كذب-ادعاءات-نتنياهو-وارتكاب-جرائم-قتل-جماعي-1091107755.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070065157_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4544f9f5297c8a2df24ee5703e42225a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, نانسي بيلوسي, الكونغرس الأمريكي, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, نانسي بيلوسي, الكونغرس الأمريكي, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

نانسي بيلوسي تنتقد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وتدعوه للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

23:16 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EIDرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
انتقدت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، داعية إياه إلى التركيز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت بيلوسي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كان عرض بنيامين نتنياهو اليوم في مجلس النواب أسوأ عرض بين جميع المسؤولين الأجانب الذين تم دعوتهم ومنحهم شرف التحدث أمام الكونغرس الأمريكي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
"حماس" ردا على خطاب نتنياهو: التقارير الدولية أكدت "كذب ادعاءات نتنياهو" وارتكاب جرائم قتل جماعي
21:45 GMT
وأضافت: "العديد منا، ممن يحبون إسرائيل، قضوا اليوم يستمعون إلى المواطنين الإسرائيليين الذين تعرضت أسرهم لهجوم إرهابي من قبل حماس في 7 أكتوبر واختطاف الناس. هذه العائلات تطلب اتفاقية لوقف إطلاق النار تعيد الرهائن إلى ديارهم ونتمنى أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".
وقاطعت بيلوسي، إلى جانب ما يقارب نصف الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء. كما غابت عن الحدث نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الجديدة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بسبب ارتباطها بفعالية مجدولة مسبقًا.
وتزامن خطاب نتنياهو في الكونغرس مع احتجاجات مناهضة للحرب خارج مبنى الكابيتول، وانتهت الاحتجاجات باعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشاركين، الذين اتهموا الشرطة بشن هجوم غير مبرر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ردا على خطاب نتنياهو: التقارير الدولية أكدت "كذب ادعاءاته" أمس, 21:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала