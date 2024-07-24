https://sarabic.ae/20240724/حماس-ردا-على-خطاب-نتنياهو-التقارير-الدولية-أكدت-كذب-ادعاءات-نتنياهو-وارتكاب-جرائم-قتل-جماعي-1091107755.html

"حماس" ردا على خطاب نتنياهو: التقارير الدولية أكدت "كذب ادعاءات نتنياهو" وارتكاب جرائم قتل جماعي

"حماس" ردا على خطاب نتنياهو: التقارير الدولية أكدت "كذب ادعاءات نتنياهو" وارتكاب جرائم قتل جماعي

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي يعكس عمق أزمته العسكرية والأمنية والدولية،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T21:45+0000

2024-07-24T21:45+0000

2024-07-24T21:45+0000

حركة حماس

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "خطاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعكس عمق أزمته العسكرية والأمنية والدولية، حيث حاول التغطية عليها علنيًا بفلسفة الهزائم التي تكبدها جيشه في غزة، والترويج لانتصارات وهمية بتحريره عددًا من الأسرى، متناسيًا المجازر المروعة التي ارتكبها بحق المدنيين في رفح والنصيرات أثناء تحريرهم".وأضافت أن "التحقيقات الإسرائيلية والدولية أكدت كذب هذه الادعاءات وأكدت على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم قتل جماعي للمدنيين الإسرائيليين في غلاف غزة"، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة "تؤكد شراكتها الكاملة في الانتهاكات البشعة التي ترتكب في قطاع غزة، من حرب إبادةٍ وتجويعٍ وتدميرٍ لكل مناحي الحياة، يشهدها العالم بالصوت والصورة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-7-أكتوبر-يوم-سيبقى-في-التاريخ-والشرق-الأوسط-يواجه-محور-الإرهاب-الإيراني-1091105164.html

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سبوتنيك عربي

حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة