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https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-7-أكتوبر-يوم-سيبقى-في-التاريخ-والشرق-الأوسط-يواجه-محور-الإرهاب-الإيراني-1091105164.html
نتنياهو: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني
نتنياهو: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني
سبوتنيك عربي
صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T18:35+0000
2024-07-24T18:35+0000
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
الأخبار
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وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".ونوّه نتنياهو في كلمته إلى أن "إسرائيل استطاعت إعادة 135 شخصا من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ وتمكنت من تحرير 7 رهائن عبر عمليات خاصة"، لافتا إلى أن "هناك جهود مكثفة بعضها يجري الآن لإعادة الرهائن".ولم يفت نتنياهو توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل وأشكره على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، الوحشي".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود اختراق أمني للفندق، الذي يقيم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية اقتحموا فندق "ووترغيت" الأمريكي والذي يقيم فيه نتنياهو، ووضعوا ديدانا وصراصير على مائدة طعام نتنياهو، بحسب قولها.ونشرت الصحيفة شريط فيديو يوضح مدى انتشار الديدان والصراصير على مائدة طعام نتنياهو، فضلا عن إطلاق الصراصير في طوابق عدة في فندق إقامة نتنياهو، مع الإشارة إلى أن الصحيفة قد حذفت الفيديو ونشرته وسائل إعلام أخرى، منوهة إلى أنه تم إطلاق صافرات إنذارات الطوارئ والحريق لأكثر من 30 دقيقة، ما خلق حالة من الفوضى قبل الظهور المرتقب لنتنياهو أمام الكونغرس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240724/اختراق-أمني-لفندق-إقامة-نتنياهو-في-واشنطن-وإطلاق-صافرات-الإنذار-في-المنطقة-المحيطة-فيديو-1091102194.html
https://sarabic.ae/20240724/برلماني-إسرائيلي-جيشنا-بحاجة-إلى-إنشاء-منطقة-أمنية-عازلة-تسمح-بالدفاع-عن-أنفسنا-أمام-حزب-الله-1091094606.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني

18:35 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو اليوم الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" في التاريخ.
وفي خطاب له أمام مجلس الكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
اختراق أمني لفندق إقامة نتنياهو في واشنطن وإطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المحيطة.. فيديو
16:43 GMT
ونوّه نتنياهو في كلمته إلى أن "إسرائيل استطاعت إعادة 135 شخصا من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ وتمكنت من تحرير 7 رهائن عبر عمليات خاصة"، لافتا إلى أن "هناك جهود مكثفة بعضها يجري الآن لإعادة الرهائن".
ولم يفت نتنياهو توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل وأشكره على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، الوحشي".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود اختراق أمني للفندق، الذي يقيم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية اقتحموا فندق "ووترغيت" الأمريكي والذي يقيم فيه نتنياهو، ووضعوا ديدانا وصراصير على مائدة طعام نتنياهو، بحسب قولها.
ونشرت الصحيفة شريط فيديو يوضح مدى انتشار الديدان والصراصير على مائدة طعام نتنياهو، فضلا عن إطلاق الصراصير في طوابق عدة في فندق إقامة نتنياهو، مع الإشارة إلى أن الصحيفة قد حذفت الفيديو ونشرته وسائل إعلام أخرى، منوهة إلى أنه تم إطلاق صافرات إنذارات الطوارئ والحريق لأكثر من 30 دقيقة، ما خلق حالة من الفوضى قبل الظهور المرتقب لنتنياهو أمام الكونغرس.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
برلماني إسرائيلي: جيشنا بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله"
15:24 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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