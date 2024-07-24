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برلماني إسرائيلي: جيشنا بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله"
برلماني إسرائيلي: جيشنا بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله"
سبوتنيك عربي
صرح ‏برلماني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله" اللبناني. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T15:24+0000
2024-07-24T15:24+0000
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ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميلبفيتسكي، أن لدى بلاده مسؤولية كبيرة في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وأنه على الجيش الإسرائيلي إكمال المهمة في الشمال الإسرائيلي.ودعا البرلماني الإسرائيلي إلى أخذ مساحة معينة من الجنوب اللبناني وإنشاء تلك المساحة منطقة أمنية عازلة من أجل أمن إسرائيل القومي، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240724/الهدهد-يحلق-مجددا-فوق-إسرائيل-حزب-الله-ينشر-مشاهد-لمسيرة-تقتحم-أجواء-راميت-دافيد-فيديو-1091085582.html
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توجيه-ضربات-جوية-على-بنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1090838684.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

برلماني إسرائيلي: جيشنا بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله"

15:24 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
صرح ‏برلماني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميلبفيتسكي، أن لدى بلاده مسؤولية كبيرة في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وأنه على الجيش الإسرائيلي إكمال المهمة في الشمال الإسرائيلي.
ودعا البرلماني الإسرائيلي إلى أخذ مساحة معينة من الجنوب اللبناني وإنشاء تلك المساحة منطقة أمنية عازلة من أجل أمن إسرائيل القومي، بحسب قوله.
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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.
وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي 13:25 GMT
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