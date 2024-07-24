https://sarabic.ae/20240724/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعارض-ضم-بن-غفير-لـحكومة-الحرب-ويتهمه-بمحاولة-إشعال-الشرق-الأوسط-1091084590.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض ضم بن غفير لـ"حكومة الحرب" ويتهمه بمحاولة إشعال الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض ضم بن غفير لـ"حكومة الحرب" ويتهمه بمحاولة إشعال الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي الإسلامي، إيتمار بن غفير، بمحاولة إشعال النار في الشرق الأوسط. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T11:46+0000

2024-07-24T11:46+0000

2024-07-24T11:46+0000

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وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك "شخصا في الحكومة يعمل كمشعل نيران ويحاول إشعال النار في الشرق الأوسط"، مؤكدا معارضته أي مفاوضات لضم بن غفير لكابينيت الحرب لأن ذلك سيتيح له تنفيذ مخططاته.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على غزة ويضم بن غفير بناء على طلب الأخير، بهدف تمرير قانون الحاخامات بالكنيست.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الحديث يجري عن إمكانية إنشاء مجلس استشاري لن يحل محل الهيئات القائمة"، مضيفة أن "إدارة الحرب يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية".ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث ذكر مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها نتنياهو كلمته، حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس، خارج واشنطن.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240724/مصر-الحديث-عن-مقترح-التهدئة-في-قطاع-غزة-تسريبات-إسرائيلية-للتغطية-على-خطاب-نتنياهو-1091083948.html

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