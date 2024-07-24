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https://sarabic.ae/20240724/الهدهد-يحلق-مجددا-فوق-إسرائيل-حزب-الله-ينشر-مشاهد-لمسيرة-تقتحم-أجواء-راميت-دافيد-فيديو-1091085582.html
"الهدهد يحلق مجددا فوق إسرائيل".. "حزب الله" ينشر مشاهد لمسيرة تقتحم أجواء "راميت دافيد".. فيديو
"الهدهد يحلق مجددا فوق إسرائيل".. "حزب الله" ينشر مشاهد لمسيرة تقتحم أجواء "راميت دافيد".. فيديو
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T12:05+0000
2024-07-24T12:12+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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أخبار حزب الله
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وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، باختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض 2 فقط دون وقوع إصابات.ويأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن "حزب الله" شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء "غولاني" مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها مؤكدا إصابة أهدافها بدقة وتحقيق إصابات مؤكدة.وذلك بالتوازي مع محاولة فرق الإطفاء إخماد النيران المندلعة في "كريات شمونة" و"بيت هيلل".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، "من ضمنها مستودع أسلحة وبنى إرهابية"، وفقا لمتحدث الجيش. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما قصفت بنى إرهابية في حولا وعيتا الشعب".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار حزب الله
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار حزب الله

"الهدهد يحلق مجددا فوق إسرائيل".. "حزب الله" ينشر مشاهد لمسيرة تقتحم أجواء "راميت دافيد".. فيديو

12:05 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 24.07.2024)
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Photo / t.me/mmirleb
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.
وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، باختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض 2 فقط دون وقوع إصابات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ميرون ومدينة صفد الواقعتان شمالي إسرائيل، في وقت نجحت 4 طائرات مسيرة في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي اثنتين منها وانفجرت البقية في مناطق مفتوحة ولم تسبب أي أضرار.
ويأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن "حزب الله" شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء "غولاني" مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها مؤكدا إصابة أهدافها بدقة وتحقيق إصابات مؤكدة.
وذلك بالتوازي مع محاولة فرق الإطفاء إخماد النيران المندلعة في "كريات شمونة" و"بيت هيلل".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
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11:46 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، "من ضمنها مستودع أسلحة وبنى إرهابية"، وفقا لمتحدث الجيش. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما قصفت بنى إرهابية في حولا وعيتا الشعب".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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