https://sarabic.ae/20240722/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091003153.html
حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T02:37+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، أنه استهدف أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، وقصفوا موقع الرمثا وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر، وقصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ".ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sarabic.ae/20240721/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-1091001892.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، أنه استهدف أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، وقصفوا موقع الرمثا وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر، وقصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ".
وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 13 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف في قضاء حاصبيا قصفوا بلدة راشيا الفخار، وفي قضاء مرجعيون قصفوا بلدات الخيام، العديسة، وحولا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات يارون، عيتا الشعب، بيت ليف، عيترون، مارون الراس، وفي حرش كونين، وبين عيناتا و كونين، وفي قضاء صور قصفوا بلدتي علما الشعب، والناقورة".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.