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الدفاعات الروسية تدمر عدد هائل من المسيرات الأوكرانية خلال اللية فوق الأراضي الروسية
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حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T02:37+0000
2024-07-22T02:37+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، أنه استهدف أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، وقصفوا موقع الرمثا وموقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي ‌‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر، وقصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ".ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sarabic.ae/20240721/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-1091001892.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:37 GMT 22.07.2024
© Sputnikخسائر لبنان من مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ طوفان الأقصى
خسائر لبنان من مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، أنه استهدف أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا، وقصفوا موقع الرمثا وموقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا، وشنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات الجيش الإسرائيلي ‌‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر، وقصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ".

وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 13 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف في قضاء حاصبيا قصفوا بلدة راشيا الفخار، وفي قضاء مرجعيون قصفوا بلدات الخيام، العديسة، وحولا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات يارون، عيتا الشعب، بيت ليف، عيترون، مارون الراس، وفي حرش كونين، وبين عيناتا و كونين، وفي قضاء صور قصفوا بلدتي علما الشعب، والناقورة".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية
أمس, 22:27 GMT
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في غزة00:49 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:12 GMT
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