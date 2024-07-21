https://sarabic.ae/20240721/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-1091001892.html
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T22:27+0000
2024-07-21T22:27+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيترون، وعيتا الشعب، ويارون، والخيام ورميش، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي.كما استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب، ما أدّى إلى إصابة عسكريَّين لبنانيين بجروح متوسطة، نقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات.يأتي ذلك في سياق معارك متواصلة منذ أكثر من 9 أشهر على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، تسببت بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240721/الجيش-اللبناني-يعلن-إصابة-عسكريين-جراء-استهداف-إسرائيلي-1090998311.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى
الجيش اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن طيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيترون، وعيتا الشعب، ويارون، والخيام ورميش، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب، ما أدّى إلى إصابة عسكريَّين لبنانيين بجروح متوسطة، نقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات
.
وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة قرابة العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم، مستهدفا منزلا في محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
يأتي ذلك في سياق معارك متواصلة منذ أكثر من 9 أشهر على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، تسببت بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.