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بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
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هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين جراء استهداف إسرائيلي
الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين جراء استهداف إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة عسكريين اثنين بجروح متوسطة نتيجة استهداف إسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الجيش اللبناني: "في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح".وأشار البيان إلى أن "الإصابات متوسطة وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240720/إطلاق-45-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-دفنا-للمرة-الأولى-1090969171.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين جراء استهداف إسرائيلي

17:45 GMT 21.07.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirالجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة عسكريين اثنين بجروح متوسطة نتيجة استهداف إسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح".
وأشار البيان إلى أن "الإصابات متوسطة وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل... و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "دفنا" للمرة الأولى
أمس, 14:11 GMT
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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