https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html
ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين
ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن سبب عدم فرضه حظر سفر على مواطني جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T16:12+0000
2025-06-05T16:12+0000
2025-06-05T16:12+0000
دونالد ترامب
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مصر
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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألماني، فريدريش ميرز، في البيت الأبيض بواشطن: "الدول التي شملها القرار لا تضبط الأمور، أما مصر فنتعامل معها بشكل وثيق".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة"، موضحا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".
https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html
https://sarabic.ae/20250403/مسؤول-رسوم-ترامب-الجمركية-قد-تكون-في-صالح-مصر-1099192105.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي
ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن سبب عدم فرضه حظر سفر على مواطني جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألماني، فريدريش ميرز، في البيت الأبيض بواشطن: "الدول التي شملها القرار لا تضبط الأمور، أما مصر فنتعامل معها بشكل وثيق".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة"، موضحا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".
وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".
وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".