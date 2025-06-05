https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html

ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين

ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن سبب عدم فرضه حظر سفر على مواطني جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T16:12+0000

2025-06-05T16:12+0000

2025-06-05T16:12+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_0:0:1787:1006_1920x0_80_0_0_5162a7b08cc420b2d93e8f4e28f96575.jpg

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألماني، فريدريش ميرز، في البيت الأبيض بواشطن: "الدول التي شملها القرار لا تضبط الأمور، أما مصر فنتعامل معها بشكل وثيق".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة"، موضحا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".

https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html

https://sarabic.ae/20250403/مسؤول-رسوم-ترامب-الجمركية-قد-تكون-في-صالح-مصر-1099192105.html

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي