عربي
باكستان توضح حقيقة مزاعم استخدام أراضيها لانتهاك أجواء أفغانستان بمسيرات أمريكية
باكستان توضح حقيقة مزاعم استخدام أراضيها لانتهاك أجواء أفغانستان بمسيرات أمريكية
نفت باكستان صحة الادعاءات، التي تحدثت عن انطلاق طائرات أمريكية مسيّرة من أراضيها، لتنفيذ عمليات داخل أفغانستان. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف شودري، في تصريحات صحفية، إن "مزاعم انتهاك طائرات استطلاع أمريكية الأجواء الأفغانية انطلاقًا من باكستان لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا عدم وجود أي اتفاق بين إسلام آباد وواشنطن يتيح تنفيذ غارات من هذا النوع.وأوضح شودري أن باكستان تفضّل "السلام والحوار" لحل الخلافات، لكنها "ستبحث عن خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات"، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.وجاءت التصريحات ردا على اتهامات المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بانتهاك مسيّرات أمريكية للأجواء الأفغانية من داخل باكستان، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين.ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن غارات باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، أعقبها هجمات نفذتها "طالبان باكستان" ضد قوات الأمن الباكستانية، ما دفع الطرفين إلى التوصل إلى هدنة بوساطة تركية قطرية.وذكرت وسائل إعلام أفغانية الأسبوع الماضي، أن محادثات جرت بين البلدين في مدينة إسطنبول التركية، أفضت إلى تفاهمات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار والتعاون الأمني.
نفت باكستان صحة الادعاءات، التي تحدثت عن انطلاق طائرات أمريكية مسيّرة من أراضيها، لتنفيذ عمليات داخل أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف شودري، في تصريحات صحفية، إن "مزاعم انتهاك طائرات استطلاع أمريكية الأجواء الأفغانية انطلاقًا من باكستان لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا عدم وجود أي اتفاق بين إسلام آباد وواشنطن يتيح تنفيذ غارات من هذا النوع.
وأوضح شودري أن باكستان تفضّل "السلام والحوار" لحل الخلافات، لكنها "ستبحث عن خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات"، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
وجاءت التصريحات ردا على اتهامات المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بانتهاك مسيّرات أمريكية للأجواء الأفغانية من داخل باكستان، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين.
ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن غارات باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، أعقبها هجمات نفذتها "طالبان باكستان" ضد قوات الأمن الباكستانية، ما دفع الطرفين إلى التوصل إلى هدنة بوساطة تركية قطرية.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية الأسبوع الماضي، أن محادثات جرت بين البلدين في مدينة إسطنبول التركية، أفضت إلى تفاهمات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار والتعاون الأمني.
