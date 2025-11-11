https://sarabic.ae/20251111/حماس-تعلق-على-تصديق-الكنيست-بالقراءة-الأولى-على-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1106961338.html

"حماس" تعلق على تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

علقت حركة "حماس" الفلسطينية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للحكومة بإعدام أسرى فلسطينيين. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن "تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي"، مضيفا: "كما يمثل محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".ووصف البيان مشروع القانون الإسرائيلي بـ "التشريع الفاشي والسادي"، الذي تم تمريره على مرأى العالم، مشيرا إلى أن ذلك يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية بإدانة هذا التشريع "الاحتلالي العنصري الخطير"، كما دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل التي وصفها بـ "الكيان الصهيوني المارق" للتراجع.كما طالبت "حماس" بتشكيل "لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى، الذين يتعرضون "للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج بصورة أدت إلى وفاة العشرات منهم".يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، يوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بموافقة 39 عضوا، بينما عارضه 16 آخرين ويتضمن إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بـ "الإرهاب".وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، الذي يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.ولا يعد مشروع القانون جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

