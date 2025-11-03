https://sarabic.ae/20251103/متحدث-هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-قانون-إعدام-الأسرى-جنون-إسرائيلي-1106692825.html

متحدث هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": قانون إعدام الأسرى "جنون إسرائيلي"

متحدث هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": قانون إعدام الأسرى "جنون إسرائيلي"

سبوتنيك عربي

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، من التوجه الإسرائيلي نحو شرعنة قانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أنه يمثل خطوة خطيرة جدا، تهدد... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T16:40+0000

2025-11-03T16:40+0000

2025-11-03T16:40+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي

حركة حماس

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097802424_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_6843509a5de80c03888980422428a384.jpg

وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل تمارس الإعدام بشكل فعلي وحقيقي، مشيرًا إلى أنها "أعدمت بالفعل 81 أسيرًا خلال الأشهر الـ 24 الماضية، تحت وطأة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة".ويرى شريتح أن الوصول لشرعنة القانون والمصادقة عليه يعني أن هناك قرارًا اتخذ من أعلى المستويات الإسرائيلية بإعدام كافة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وهو ما سيضع كافة الأسرى في دائرة الخطر الشديد، معتبرًا أن إسرائيل تدعي بأن هذا القانون يهدف إلى محاكمة الأسرى الذين تصفهم بـ "أسرى النخبة في كتائب القسام" ممن شاركوا في أحداث 7 أكتوبر عام 2023.وشدد على أن "إسرائيل تريد إلحاق الأذى بأكبر عدد من الأسرى، واستهداف قادة الحركة الأسيرة، وهو ما اتضح من خلال ممارسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وتصريحاتهم الدائمة بضرورة التخلص من الأسرى وإعدامهم".ويرى شريتح في القانون خطوة إضافية في قتل الأسرى والتخلص منهم، محذرًا من "خطورة كبيرة في ظل الصمت الدولي الذي يعطي للاحتلال الإسرائيلي مساحة أكبر من أجل الانتقام من الأسرى والأسيرات".وأعرب شريتح عن أمله في أن يكون هناك "تدخلات فورية وسريعة للجم الاحتلال وإجبارهم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، باعتبار أن إقرار القانون وكل ما يتم العمل به من قبل منظومة الاحتلال مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

https://sarabic.ae/20251103/حماس-تعلق-على-مصادقة-الكنيست-على-مشروع-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1106682331.html

https://sarabic.ae/20251019/غزة-التعرف-على-هوية-25-جثمانا-فلسطينيا-وسط-علامات-واضحة-على-إعدامات-ميدانية-1106172752.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, حركة حماس, العالم العربي, حصري