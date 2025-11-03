عربي
أمساليوم
بث مباشر
متحدث هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": قانون إعدام الأسرى "جنون إسرائيلي"
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل تمارس الإعدام بشكل فعلي وحقيقي، مشيرًا إلى أنها "أعدمت بالفعل 81 أسيرًا خلال الأشهر الـ 24 الماضية، تحت وطأة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة".ويرى شريتح أن الوصول لشرعنة القانون والمصادقة عليه يعني أن هناك قرارًا اتخذ من أعلى المستويات الإسرائيلية بإعدام كافة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وهو ما سيضع كافة الأسرى في دائرة الخطر الشديد، معتبرًا أن إسرائيل تدعي بأن هذا القانون يهدف إلى محاكمة الأسرى الذين تصفهم بـ "أسرى النخبة في كتائب القسام" ممن شاركوا في أحداث 7 أكتوبر عام 2023.وشدد على أن "إسرائيل تريد إلحاق الأذى بأكبر عدد من الأسرى، واستهداف قادة الحركة الأسيرة، وهو ما اتضح من خلال ممارسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وتصريحاتهم الدائمة بضرورة التخلص من الأسرى وإعدامهم".ويرى شريتح في القانون خطوة إضافية في قتل الأسرى والتخلص منهم، محذرًا من "خطورة كبيرة في ظل الصمت الدولي الذي يعطي للاحتلال الإسرائيلي مساحة أكبر من أجل الانتقام من الأسرى والأسيرات".وأعرب شريتح عن أمله في أن يكون هناك "تدخلات فورية وسريعة للجم الاحتلال وإجبارهم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، باعتبار أن إقرار القانون وكل ما يتم العمل به من قبل منظومة الاحتلال مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
متحدث هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": قانون إعدام الأسرى "جنون إسرائيلي"

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، من التوجه الإسرائيلي نحو شرعنة قانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أنه يمثل خطوة خطيرة جدا، تهدد حياة الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل تمارس الإعدام بشكل فعلي وحقيقي، مشيرًا إلى أنها "أعدمت بالفعل 81 أسيرًا خلال الأشهر الـ 24 الماضية، تحت وطأة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة".
ويرى شريتح أن الوصول لشرعنة القانون والمصادقة عليه يعني أن هناك قرارًا اتخذ من أعلى المستويات الإسرائيلية بإعدام كافة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وهو ما سيضع كافة الأسرى في دائرة الخطر الشديد، معتبرًا أن إسرائيل تدعي بأن هذا القانون يهدف إلى محاكمة الأسرى الذين تصفهم بـ "أسرى النخبة في كتائب القسام" ممن شاركوا في أحداث 7 أكتوبر عام 2023.
وشدد على أن "إسرائيل تريد إلحاق الأذى بأكبر عدد من الأسرى، واستهداف قادة الحركة الأسيرة، وهو ما اتضح من خلال ممارسات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وتصريحاتهم الدائمة بضرورة التخلص من الأسرى وإعدامهم".
ويرى شريتح في القانون خطوة إضافية في قتل الأسرى والتخلص منهم، محذرًا من "خطورة كبيرة في ظل الصمت الدولي الذي يعطي للاحتلال الإسرائيلي مساحة أكبر من أجل الانتقام من الأسرى والأسيرات".
وأعرب شريتح عن أمله في أن يكون هناك "تدخلات فورية وسريعة للجم الاحتلال وإجبارهم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، باعتبار أن إقرار القانون وكل ما يتم العمل به من قبل منظومة الاحتلال مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية".
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي "أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين، ويجب أن يكون صاحب موقف ووفي للاتفاقيات والمواثيق، وأن يتدخل سريعا ويوقف هذا الجنون الإسرائيلي".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.
ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.
وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
