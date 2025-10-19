عربي
غزة.. التعرف على هوية 25 جثمانا فلسطينيا وسط علامات واضحة على إعدامات ميدانية
ونقلت وكالة معا الإخبارية، ظهر اليوم الأحد، عن سامح حمد، مختص الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين بوزارة الصحة في غزة، أنه "تم التعرف على هوية 25 شهيدا بعد تسلم الجثامين من الصليب الأحمر".وأشار حمد إلى أن "حالة هذه الجثامين تؤكد تعرض الشهداء للتعذيب والإعدام الميداني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي".وأكد المسؤول الفلسطيني أن "وزارة الصحة لا تزال تنتظر الإفراج عن 450 جثمانا إضافيا للشهداء الفلسطينيين، ونحو 20 أسيرا فلسطينيا على الأقل تعرضوا للإعدام الميداني برصاص الاحتلال".وفي السياق نفسه، دانت حركة "حماس"، أمس السبت، قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، واصفة إياه بـ"الخرق الفاضح" لبنود اتفاق وقف إطلاق النار والتنكر للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.وأوضحت الحركة في بيان لها أن استمرار إغلاق المعبر يعرقل خروج الجرحى والمرضى، ويمنع حركة المواطنين في الاتجاهين، كما يحول دون إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والتجهيزات والفرق المتخصصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها،ودعت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامها بتطبيق بنود الاتفاق، ووقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
غزة.. التعرف على هوية 25 جثمانا فلسطينيا وسط علامات واضحة على إعدامات ميدانية

09:54 GMT 19.10.2025
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأنه تم التعرف على هوية 25 جثمانا فلسطينيا في ظل وجود علامات واضحة على إعدامات ميدانية.
ونقلت وكالة معا الإخبارية، ظهر اليوم الأحد، عن سامح حمد، مختص الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين بوزارة الصحة في غزة، أنه "تم التعرف على هوية 25 شهيدا بعد تسلم الجثامين من الصليب الأحمر".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"
أمس, 23:24 GMT
وأشار حمد إلى أن "حالة هذه الجثامين تؤكد تعرض الشهداء للتعذيب والإعدام الميداني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن "وزارة الصحة لا تزال تنتظر الإفراج عن 450 جثمانا إضافيا للشهداء الفلسطينيين، ونحو 20 أسيرا فلسطينيا على الأقل تعرضوا للإعدام الميداني برصاص الاحتلال".
وفي السياق نفسه، دانت حركة "حماس"، أمس السبت، قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، واصفة إياه بـ"الخرق الفاضح" لبنود اتفاق وقف إطلاق النار والتنكر للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن استمرار إغلاق المعبر يعرقل خروج الجرحى والمرضى، ويمنع حركة المواطنين في الاتجاهين، كما يحول دون إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والتجهيزات والفرق المتخصصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها،
ودعت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامها بتطبيق بنود الاتفاق، ووقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد
09:38 GMT
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
