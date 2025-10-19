https://sarabic.ae/20251019/نتنياهو-الحرب-مع-إيران-لم-تنته-بعد-1106171331.html

نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "أبعد خطر إيران إلى حد كبير، لكن هذه الحرب لم تنته بعد، ولن تنتهي أبدا". 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "عيون إسرائيل لا تزال تراقب إيران"، مشيراً إلى أنه "أجرى محادثة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار نتنياهو، إلى "استمرار التهديدات الصادرة عن إيران، قائلا: "هذه الحرب لن تنتهي أبدا، مثل الأورام في الجسد التي قد تعود للظهور. نحن في حالة تأهب دائم".وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً". يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

