نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد
نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "أبعد خطر إيران إلى حد كبير، لكن هذه الحرب لم تنته بعد، ولن تنتهي أبدا". 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T09:38+0000
2025-10-19T09:38+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg
وأكد نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "عيون إسرائيل لا تزال تراقب إيران"، مشيراً إلى أنه "أجرى محادثة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأشار نتنياهو، إلى "استمرار التهديدات الصادرة عن إيران، قائلا: "هذه الحرب لن تنتهي أبدا، مثل الأورام في الجسد التي قد تعود للظهور. نحن في حالة تأهب دائم".وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً". يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
سبوتنيك عربي
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنته بعد

09:38 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Nathan Howardرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Nathan Howard
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "أبعد خطر إيران إلى حد كبير، لكن هذه الحرب لم تنته بعد، ولن تنتهي أبدا".
وأكد نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "عيون إسرائيل لا تزال تراقب إيران"، مشيراً إلى أنه "أجرى محادثة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار نتنياهو، إلى "استمرار التهديدات الصادرة عن إيران، قائلا: "هذه الحرب لن تنتهي أبدا، مثل الأورام في الجسد التي قد تعود للظهور. نحن في حالة تأهب دائم".
وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين قائلاً: "كنت أرى أنه من الضروري القضاء على العلماء أيضاً، وذلك من أجل إبعاد البرنامج النووي أكثر فأكثر".
وأضاف نتنياهو: "مع بدء تنفيذ العملية – في الدقيقتين الأوليين من هذه العملية المذهلة – كنت أعلم أننا سنحقق جميع أهدافنا، وهذا ما حدث فعلاً".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
