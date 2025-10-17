قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة
صرح العميد غلام رضا سليماني، قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية (البسيج)، اليوم الجمعة، بأن القضاء على إيران في الحرب الإسرائيلية عليها، "كان تصورًا غبيًا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد غلام رضا سليماني، جاءت في ملتقى لإحياء "ذكرى القتلى" في أصفهان خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، مؤكدًا أن "إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية ومهمة لإسرائيل في الحرب الأخيرة".وقال سليماني: "ظنّ العدو أنه يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية في غضون 10 أيام، وكان قد استهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بعد الأيام الأولى للحرب".وأوضح أن "يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو، وأطاحت هذه القضية بكل تقديرات وتوقعات الأمريكيين، وظهر في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن".ويوم الثلاثاء الماضي، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شكّلت دروسا تعادل 12 عاما بالنسبة لإيران".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة

05:40 GMT 17.10.2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تابعنا عبر
صرح العميد غلام رضا سليماني، قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية (البسيج)، اليوم الجمعة، بأن القضاء على إيران في الحرب الإسرائيلية عليها، "كان تصورًا غبيًا لإسرائيل، التي فشلت في مسعاها"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد غلام رضا سليماني، جاءت في ملتقى لإحياء "ذكرى القتلى" في أصفهان خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، مؤكدًا أن "إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية ومهمة لإسرائيل في الحرب الأخيرة".
وقال سليماني: "ظنّ العدو أنه يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية في غضون 10 أيام، وكان قد استهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بعد الأيام الأولى للحرب".
وأوضح أن "يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو، وأطاحت هذه القضية بكل تقديرات وتوقعات الأمريكيين، وظهر في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات ترامب "المعادية" في إسرائيل
14 أكتوبر, 05:37 GMT
وأضاف قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية: "لقد استعاد الشعب الإيراني عافيته في أسرع وقت بعد الحرب، وصمد في وجه هجمة القوى العالمية المدّعية، وهذا النصر كان ثمرة القوة الناعمة، التي تعتبر اليوم حاسمة في معادلات العالم".
ويوم الثلاثاء الماضي، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شكّلت دروسا تعادل 12 عاما بالنسبة لإيران".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
