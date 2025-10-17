https://sarabic.ae/20251017/قائد-عسكري-إيراني-صواريخنا-دمرت-21-نقطة-استراتيجية-لإسرائيل-في-الحرب-الأخيرة-1106098982.html
قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة
قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة
سبوتنيك عربي
صرح العميد غلام رضا سليماني، قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية (البسيج)، اليوم الجمعة، بأن القضاء على إيران في الحرب الإسرائيلية عليها، "كان تصورًا غبيًا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T05:40+0000
2025-10-17T05:40+0000
2025-10-17T05:40+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد غلام رضا سليماني، جاءت في ملتقى لإحياء "ذكرى القتلى" في أصفهان خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، مؤكدًا أن "إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية ومهمة لإسرائيل في الحرب الأخيرة".وقال سليماني: "ظنّ العدو أنه يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية في غضون 10 أيام، وكان قد استهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بعد الأيام الأولى للحرب".وأوضح أن "يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو، وأطاحت هذه القضية بكل تقديرات وتوقعات الأمريكيين، وظهر في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن".ويوم الثلاثاء الماضي، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شكّلت دروسا تعادل 12 عاما بالنسبة لإيران".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-ردا-على-تصريحات-ترامب-المعادية-في-إسرائيل-1105980946.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
قائد عسكري إيراني: صواريخنا دمرت 21 نقطة استراتيجية لإسرائيل في الحرب الأخيرة
صرح العميد غلام رضا سليماني، قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية (البسيج)، اليوم الجمعة، بأن القضاء على إيران في الحرب الإسرائيلية عليها، "كان تصورًا غبيًا لإسرائيل، التي فشلت في مسعاها"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد غلام رضا سليماني، جاءت في ملتقى لإحياء "ذكرى القتلى" في أصفهان خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، مؤكدًا أن "إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية ومهمة لإسرائيل في الحرب الأخيرة".
وقال سليماني: "ظنّ العدو أنه يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية في غضون 10 أيام، وكان قد استهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بعد الأيام الأولى للحرب".
وأوضح أن "يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو، وأطاحت هذه القضية بكل تقديرات وتوقعات الأمريكيين، وظهر في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن".
وأضاف قائد منظمة "تعبئة المستضعفين" الإيرانية: "لقد استعاد الشعب الإيراني عافيته في أسرع وقت بعد الحرب، وصمد في وجه هجمة القوى العالمية المدّعية، وهذا النصر كان ثمرة القوة الناعمة، التي تعتبر اليوم حاسمة في معادلات العالم".
ويوم الثلاثاء الماضي، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي
، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما شكّلت دروسا تعادل 12 عاما بالنسبة لإيران".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.