أبرز ملامح خطة ترامب التي أقرها مجلس الأمن بشأن غزة.. نقطة مهمة انتقدتها موسكو

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة، فيما انتقدت موسكو هذا... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".أبرز ملامح الخطة التي أقرها مجلس الأمن بشأن غزةموسكو تنتقد القرار لعدم التأكيد على "الصيغة الجوهرية" لحل الدولتينوأضاف نيبينزيا، أن "الشيء الأساسي هو ألا تصبح هذه الوثيقة غطاء للتجارب الأمريكية والإسرائيلية غير المنضبطة، وألا تتحول إلى حكم نهائي على حل الدولتين".صوت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأمريكي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.نيبينزيا: مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة محاولة أخرى لاستغلال الوضعفاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع

