ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية
ترامب: سنبيع طائرات F -35 إلى السعودية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أميركية الصنع من طراز "إف 35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد... 17.11.2025
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الإثنين: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعوديون) حليفا عظيما".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"F35" ، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية".وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أميركية الصنع من طراز "إف 35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الإثنين: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعوديون) حليفا عظيما".
ومن المقرر أن يلتقي ترمب والأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء.
وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"F35" ، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح السبت الماضي، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات
… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".
وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم السعودية
".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.
وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك
.