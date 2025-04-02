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https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html
إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب
إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى السعودية. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T15:45+0000
2025-04-02T16:10+0000
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وصرح مصدر سوري لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي بأن ابن سلمان رتب لقاء بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة ترامب إلى السعودية منتصف مايو/أيار المقبل.جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن رد رسمي من سوريا أو السعودية حول ترتيب لقاء بين ترامب والشرع، كما لم يتحدث مسؤولو البيت الأبيض عن لقاء من هذا القبيل. يشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو.وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو/أيار. أما بالنسبة للمواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250402/مسؤولون-ترامب-يدرس-بجدية-اقتراح-إيران-بإجراء-محادثات-نووية-غير-مباشرة-1099154496.html
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يبحث-مع-السيسي-هاتفيا-الوضع-في-غزة-وأمن-البحر-الأحمر-1099142842.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم

إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب

15:45 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 16:10 GMT 02.04.2025)
© AP Photo / Evan Vucciترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن
ترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى السعودية.
وصرح مصدر سوري لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي بأن ابن سلمان رتب لقاء بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة ترامب إلى السعودية منتصف مايو/أيار المقبل.
جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن رد رسمي من سوريا أو السعودية حول ترتيب لقاء بين ترامب والشرع، كما لم يتحدث مسؤولو البيت الأبيض عن لقاء من هذا القبيل.
يشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مسؤولون: ترامب يدرس بجدية اقتراح إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة
09:53 GMT
وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو/أيار. أما بالنسبة للمواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.
وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.
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