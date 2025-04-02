https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html

إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب

إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى السعودية. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T15:45+0000

2025-04-02T15:45+0000

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وصرح مصدر سوري لموقع "i24NEWS" الإسرائيلي بأن ابن سلمان رتب لقاء بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة ترامب إلى السعودية منتصف مايو/أيار المقبل.جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن رد رسمي من سوريا أو السعودية حول ترتيب لقاء بين ترامب والشرع، كما لم يتحدث مسؤولو البيت الأبيض عن لقاء من هذا القبيل. يشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو.وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو/أيار. أما بالنسبة للمواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسفر إلى السعودية في مايو/ أيار المقبل، لا علاقة لها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت رحلة ترامب إلى السعودية تتعلق بلقاء بوتين "هذه محض خطط رئيس الدولة الأمريكية، وهذا لا علاقة له ببوتين، بوتين ليس لديه مثل هذه الخطط بعد".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يسافر، في أبريل/نيسان أو "بعد ذلك بقليل" إلى السعودية، التي كانت مكان اجتماع محتمل بين الزعيمين الروسي والأمريكي.وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على محادثات السلام والحل السلمي للصراع في أوكرانيا.

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