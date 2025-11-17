https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html

وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، والأوضاع المتشابكة في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان، تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100489710_0:0:2031:1142_1920x0_80_0_0_8f72b325bf4f1626a48ede5f173dbdb0.jpg

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الزيارة ستتناول إمكانية تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، التي تولي اهتماما كبيرًا بهذا الجانب، بيد أن الخبراء أكدوا أن الرياض لديها قواعد راسخة في هذا الصدد.وتقول الرياض إن تطبيع العلاقات بينها وبين تل أبيب لن يكون على حساب الفلسطينيين، بحسب المراقبين، الذين شددوا على تمسك المملكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة واعتراف إسرائيل بها، كأساس لأي تطبيع علاقات بين المملكة وإسرائيل.وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.التطبيع مقابل مقاتلات "إف-35"وكشف مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل لا تمانع بشأن بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات من طراز "إف-35" إلى السعودية، بشرط ربط الصفقة بانضمام الأخيرة إلى "اتفاقيات أبراهام" للسلام مع إسرائيل.وقال المسؤول الإسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية: "أبلغنا إدارة ترامب بأن توريد طائرات "إف-35" إلى السعودية يجب أن يكون رهنا بتطبيع السعودية مع إسرائيل".وأوضح أن "منح الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "إف-35" إلى السعودية دون الحصول على أي مكاسب دبلوماسية في المقابل سيكون خطأ وسيؤدي إلى نتائج عكسية".ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي ثان قوله: "على عكس توريد طائرات "إف-35" لتركيا الذي نعارضه بشدة، فإننا أقل قلقا بشأن وجود هذه المنظومة في السعودية إذا كان جزءا من تعاون أمني إقليمي في إطار اتفاقيات "أبراهام"، كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة".وذكر مسؤول إسرائيلي أيضا أن "القلق الرئيسي هو أن المملكة العربية السعودية أقرب بكثير إلى إسرائيل من الإمارات العربية المتحدة. لا تستغرق طائرة "إف-35" سوى دقائق لتطير من السعودية إلى إسرائيل".المملكة وحل الدولتينبدوره أكد المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية وقمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعد تاريخية وستؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين للعقود القادمة.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الزيارة تأتي وفقًا للمكتسبات الجديدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030، وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال إن توجه الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة يأتي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، وفي أفضل الأوقات السياسية للمملكة، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط تغييرات إيجابية، مثل إبرام الاتفاق السعودي الإيراني تحت المظلة الصينية، وعودة سوريا إلى محيطها العربي، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان، وانتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصول على اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية.وشدد على أن ولي العهد السعودي يتوجه للولايات المتحدة وهو على أرض صلبة من الاستقرار الذي أسهم في رسمه بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الاقتصادية، وتحديدًا في الاستثمار بالتقنيات والذكاء الاصطناعي، وتوطين الكثير من الأسلحة الدفاعية والتقنية.وتابع: "من المنتظر أن يجري الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب مباحثات معمقة تتناول القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية وسبل التوصل لحلول وفق قرارات الشرعية الدولية من شأنها أن تؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الشرعية، متمثلة في اعتراف إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وهي النقطة التي يعتبر فيها التباين في علاقات البلدين".وأكد العاتي أن السعودية ستواصل تمسكها بمبدأ حل الدولتين، ورفضها التقارب مع إسرائيل ما لم تعترف بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن السعودية تقف اليوم على أرض صلبة ومتمسكة بموقفها الذي من شأنه أن يحدث فارقًا في القضية الفلسطينية.واستبعد أي تنازل من المملكة في هذا الصدد، مشددًا على أن المملكة ستواصل التمسك بمبدأ حل الدولتين، وبضرورة قبول إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، قبل أن يحدث تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.ثوابت راسخةمن جانبه أكد المحلل السياسي السعودي سعد الحامد أن المملكة العربية السعودية تتمسك بموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن أي علاقة مستقبلية مع إسرائيل مرهونة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المملكة تحدثت عن هذا الجانب بشكل متواصل مع المسؤولين الأمريكيين في العديد من اللقاءات، مؤكدة ضرورة وجود مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية، نافيا وجود أي ضغوط على المملكة للتطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن الرياض تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية التي لا تكون أبداً على حساب الشعب الفلسطيني.وأضاف الحامد أن المسؤولين السعوديين يحرصون كل الحرص على القضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في التحركات السعودية الأخيرة خلال حرب غزة، حيث استطاعت المملكة أن تحشد اعتراف أكثر من 154 دولة بالدولة الفلسطينية، وعزلت الجانب الإسرائيلي أمام المناشدات الدولية، كما أن الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف حرج نتيجة لتصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه المتطرف وجرائم الإبادة غير المسبوقة في غزة.واستبعد المحلل السعودي أن يكون هناك أي مسار للتطبيع مع الجانب الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة، حيث ترى المملكة أنه لا بد من الانطلاق من اتفاقية السلام والقرارات الدولية والمبادرات المطروحة في هذا الشأن، وقد يكون هناك خلال اللقاءات المرتقبة دعم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، التي تعاني بسبب عدم جدية الإسرائيليين وتعنت حماس في إطلاق الرهائن، ما يجعل الهدنة هشة.وشدد الحامد على ضرورة التركيز على وقف ما يحدث الآن في غزة والتقدم نحو الخطوة الثانية وما بعد الحرب، من خلال وجود قوات أممية لحفظ السلام والجانب الإغاثي، وتوطيد الأمن والسلم في غزة ودعم السلطة الفلسطينية.وفيما يتعلق بزيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، أكد الحامد أنها تأتي في ظل بؤرة من الصراعات داخل المنطقة، والحروب وانعدام الأمن في عدة دول، أبرزها السودان ولبنان واليمن، بالإضافة إلى دعم الحكومة في سوريا.وأوضح أن أهمية الزيارة على المستوى الأمني تهدف إلى تعزيز الجوانب الدفاعية للمملكة العربية السعودية من خلال عقد صفقة للحصول على طائرات إف-35، لتعزيز قدراتها الدفاعية، ورفع نسبة توطين الدفاعات العسكرية عبر تبادل الخبرات مع الجانب الأمريكي، كما تحاول المملكة تعزيز تحالفها العسكري مع واشنطن من خلال عقد اتفاقية دفاعية، وكذلك رغبة المملكة في أن يكون هناك اتفاقية للطاقة النووية السلمية، في ظل توجه المملكة نحو الطاقة النظيفة.وعلى الجانب السياسي في الزيارة، يرى الحامد أن المملكة ستناقش القضية الفلسطينية، حيث تحاول المملكة من خلال الزيارة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنجاح خطة ترامب الأخيرة وتثبيت الهدنة ودفع إسرائيل للانسحاب من القطاع ومناقشة تنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك مناقشة القوات الأممية الدولية وإعادة الإعمار في غزة.وأفاد أن الرياض قد تناقش كذلك ملف السودان والضغط على جميع الأطراف لوقف الحرب، وملف سوريا، حيث تحاول المملكة السعي لتحقيق دعم للحكومة السورية وتعزيز تواجدها، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، كما ستشمل الزيارة مناقشة ملف اليمن، والوضع في لبنان.وشدد على أن الزيارة ستتناول أيضا ملفات الطاقة والاستثمار والطاقة المتجددة، وملفات الذكاء الاصطناعي والمعادن، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تهم البلدين.وفي شهر أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا. وأعرب عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".

