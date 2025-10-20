عربي
براك: السعودية تقترب من الانضمام الكامل إلى مسار التطبيع
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الإثنين، إن "بفضل زخم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف الحرب في غزة، والمكونة من 20 نقطة، أصبح الطريق...
وأضاف عبر منصة "إكس": "إيران منهكة – سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا – والسعودية على مشارف الانضمام الرسمي لاتفاقات التطبيع، ومع تحرك الرياض نحو هذه الخطوة، ستتبعها دول أخرى. وسرعان ما قد تجد دول المشرق نفسها غير قادرة على مقاومة الانضمام – لا تحت الضغط بل بدافع الازدهار".ووصف براك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بـ"الإنجاز الاستثنائي بأن نشهد السلام يُثمر والازدهار يترسخ بين أمم كانت خصوما قبل أيام فقط، سيذكر التاريخ هذا الأسبوع باعتباره لحظة بدء جيل من التعاون بعد قرن من الصراع".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
براك: السعودية تقترب من الانضمام الكامل إلى مسار التطبيع

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، اليوم الإثنين، إن "بفضل زخم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف الحرب في غزة، والمكونة من 20 نقطة، أصبح الطريق نحو توسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أكثر وضوحا من أي وقت مضى، رغم التحديات الباقية في حل قضية حركة "حماس" الفلسطينية".
وأضاف عبر منصة "إكس": "إيران منهكة – سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا – والسعودية على مشارف الانضمام الرسمي لاتفاقات التطبيع، ومع تحرك الرياض نحو هذه الخطوة، ستتبعها دول أخرى. وسرعان ما قد تجد دول المشرق نفسها غير قادرة على مقاومة الانضمام – لا تحت الضغط بل بدافع الازدهار".
ووصف براك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بـ"الإنجاز الاستثنائي بأن نشهد السلام يُثمر والازدهار يترسخ بين أمم كانت خصوما قبل أيام فقط، سيذكر التاريخ هذا الأسبوع باعتباره لحظة بدء جيل من التعاون بعد قرن من الصراع".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".
وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
