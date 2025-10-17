ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/ترامب-أتوقع-توسيع-نطاق-اتفاقيات-التطبيع-قريبا-ونأمل-انضمام-السعودية-1106124771.html
ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T13:28+0000
2025-10-17T13:28+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.يذكر أن ترامب أشار في وقت سابق إلى أنه عرض خلال لقاء جمع قادة دول إسلامية وأوروبية في مصر خطة لإنهاء الحرب في غزة، كخطوة لتعزيز سلام إقليمي أوسع، كما اقترح إمكانية اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، قائلا: "ألن يكون ذلك لطيفا؟".وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20251009/وزير-خارجية-إسرائيل-من-مصلحتنا-توسيع-دائرة-السلام-والتطبيع-في-المنطقة-1105799370.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم

ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية

13:28 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".
وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
وزير خارجية إسرائيل: من مصلحتنا توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة
9 أكتوبر, 11:57 GMT
يذكر أن ترامب أشار في وقت سابق إلى أنه عرض خلال لقاء جمع قادة دول إسلامية وأوروبية في مصر خطة لإنهاء الحرب في غزة، كخطوة لتعزيز سلام إقليمي أوسع، كما اقترح إمكانية اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، قائلا: "ألن يكون ذلك لطيفا؟".
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала