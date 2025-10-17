https://sarabic.ae/20251017/ترامب-أتوقع-توسيع-نطاق-اتفاقيات-التطبيع-قريبا-ونأمل-انضمام-السعودية-1106124771.html
ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.يذكر أن ترامب أشار في وقت سابق إلى أنه عرض خلال لقاء جمع قادة دول إسلامية وأوروبية في مصر خطة لإنهاء الحرب في غزة، كخطوة لتعزيز سلام إقليمي أوسع، كما اقترح إمكانية اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، قائلا: "ألن يكون ذلك لطيفا؟".وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".
وتابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته أنه أجرى "محادثات جيدة جدا" مع الدول المستعدة للانضمام، متوقعا أن تنضم جميعها قريبا جدا.
يذكر أن ترامب أشار في وقت سابق إلى أنه عرض خلال لقاء جمع قادة دول إسلامية وأوروبية في مصر خطة لإنهاء الحرب في غزة، كخطوة لتعزيز سلام إقليمي أوسع، كما اقترح إمكانية اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، قائلا: "ألن يكون ذلك لطيفا؟".
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.