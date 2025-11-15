https://sarabic.ae/20251115/مسؤول-إسرائيلي-إسرائيل-تريد-رهن-حصول-السعودية-على-مقاتلات-إف-35-بالتطبيع-بين-البلدين-1107145359.html
مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تريد رهن حصول السعودية على مقاتلات "إف-35" بالتطبيع بين البلدين
كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيل لا تمانع بشأن بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات من طراز "إف-35" إلى السعودية، بشرط ربط الصفقة بانضمام الأخيرة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال المسؤول الإسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية: "أبلغنا إدارة ترامب بأن توريد طائرات "إف-35" إلى السعودية يجب أن يكون رهنا بتطبيع السعودية مع إسرائيل".ونقل موقع "أكسيوس"عن مسؤول إسرائيلي ثان قوله: "على عكس توريد طائرات "إف-35" لتركيا الذي نعارضه بشدة، فإننا أقل قلقا بشأن وجود هذه المنظومة في السعودية إذا كان جزءا من تعاون أمني إقليمي في إطار اتفاقيات "أبراهام"، كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة".وذكر مسؤول إسرائيلي أيضا أن "القلق الرئيسي هو أن المملكة العربية السعودية أقرب بكثير إلى إسرائيل من الإمارات العربية المتحدة. لا تستغرق طائرة "إف-35" سوى دقائق لتطير من السعودية إلى إسرائيل".ورجح المسؤول أن تطلب إسرائيل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمنية إذا تمت صفقة "إف-35" مع المملكة العربية السعودية، وأن تطلب عدم نشر أي طائرات "إف-35" تسلم إلى السعودية في قواعد القوات الجوية السعودية في المناطق الغربية من البلاد.وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"ترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض
وقال المسؤول الإسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية: "أبلغنا إدارة ترامب بأن توريد طائرات "إف-35" إلى السعودية يجب أن يكون رهنا بتطبيع السعودية مع إسرائيل".
وأوضح أن "منح الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "إف-35" إلى السعودية دون الحصول على أي مكاسب دبلوماسية في المقابل سيكون خطأ وسيؤدي إلى نتائج عكسية".
ونقل موقع "أكسيوس"عن مسؤول إسرائيلي ثان قوله: "على عكس توريد طائرات "إف-35" لتركيا الذي نعارضه بشدة، فإننا أقل قلقا بشأن وجود هذه المنظومة في السعودية إذا كان جزءا من تعاون أمني إقليمي في إطار اتفاقيات "أبراهام"، كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة".
وذكر مسؤول إسرائيلي أيضا أن "القلق الرئيسي هو أن المملكة العربية السعودية أقرب بكثير إلى إسرائيل من الإمارات العربية المتحدة. لا تستغرق طائرة "إف-35" سوى دقائق لتطير من السعودية إلى إسرائيل".
ورجح المسؤول أن تطلب إسرائيل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمنية إذا تمت صفقة "إف-35" مع المملكة العربية السعودية، وأن تطلب عدم نشر أي طائرات "إف-35" تسلم إلى السعودية في قواعد القوات الجوية السعودية في المناطق الغربية من البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبحية من طراز "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".