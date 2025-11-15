https://sarabic.ae/20251115/ترامب-يدرس-بيع-مقاتلات-إف-35-للسعودية-قبل-استقبال-ولي-العهد-في-البيت-الأبيض-1107124739.html
ترامب يدرس بيع مقاتلات إف-35 للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبح من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e43fbccea391c672c7aec6c6ceef0cb5.jpg
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية".كما أعرب عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.تأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.
ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, إف-35-بي, أخبار السعودية اليوم
03:59 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 04:03 GMT 15.11.2025)
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".
وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية".
كما أعرب عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
تأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.