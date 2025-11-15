ترامب يدرس بيع مقاتلات إف-35 للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-يدرس-بيع-مقاتلات-إف-35-للسعودية-قبل-استقبال-ولي-العهد-في-البيت-الأبيض-1107124739.html
ترامب يدرس بيع مقاتلات إف-35 للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض
ترامب يدرس بيع مقاتلات إف-35 للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبح من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T03:59+0000
2025-11-15T04:03+0000
ترامب
ولي العهد محمد بن سلمان
إف-35-بي
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e43fbccea391c672c7aec6c6ceef0cb5.jpg
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية".كما أعرب عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.تأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466683_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_6fd66f5c1ef771b65824500c372819a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, إف-35-بي, أخبار السعودية اليوم
ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, إف-35-بي, أخبار السعودية اليوم

ترامب يدرس بيع مقاتلات إف-35 للسعودية قبل استقبال ولي العهد في البيت الأبيض

03:59 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 04:03 GMT 15.11.2025)
© AP Photo / Alex Brandonولي العهد السعودي يستقبل ترامب
ولي العهد السعودي يستقبل ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبح من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات… أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".
ترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
إعلام: محمد بن سلمان يرتب لمفاجأة سياسية خلال زيارة ترامب
2 أبريل, 15:45 GMT
وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترامب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية".
كما أعرب عن أمله في انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
تأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала