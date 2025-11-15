الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/الولايات-المتحدة-تجري-اختبارات-جوية-لقنبلة-نووية-باستخدام-مقاتلة-إف--35-1107124154.html
الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"
الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"
سبوتنيك عربي
أعلنت مختبرات سانديا الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أجرت سلسلة من الاختبارات الجوية لقنبلة نووية جاذبية من نوع B61-12 باستخدام... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T02:14+0000
2025-11-15T02:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
روسيا
أخبار روسيا
قنبلة نووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e3b18f3a381ff4f2c4c6b77cae6c95.jpg
وقالت المختبرات في بيان الخميس: "أجرت سانديا بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية سلسلة ناجحة من الاختبارات الجوية للترسانة في ميدان تونوبا بولاية نيفادا… وقد تم إسقاط الوحدات الخاملة لقنبلة B61-12 بنجاح بواسطة طائرة "إف -35".وأوضحت المختبرات أن هذه الاختبارات تشكل مرحلة مهمة لتقييم خصائص هذا السلاح، مشيرة إلى أن التجارب التي جرت بين 19 و21 أغسطس الماضي أثبتت موثوقية الطائرة لنقل القنبلة النووية وأنظمة التسليح أثناء المهام.وأضافت المختبرات أن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية أنهت في أواخر عام 2024 برنامج تمديد عمر قنبلة B61-12، ما سمح بتمديد فترة صلاحيتها لعشرين عامًا على الأقل. كما تضمنت التجارب لأول مرة في التاريخ تحضيرًا حراريًا أوليًا لتركيب اختبار القنبلة قبل إسقاطها من مقاتلة"إف -35".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر الماضي أنه أصدر توجيهًا لإجراء اختبارات نووية "على قدم المساواة" مع الدول التي تمتلك برامج نووية مماثلة، مؤكدًا عبر منصته على "تروث سوشيال" أن العملية ستبدأ على الفور.من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد إذا أجرت أي قوة نووية اختبارات نووية.كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي في 5 نوفمبر، حيث أكد وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على ضرورة البدء في التحضير لاستئناف الاختبارات النووية في ميدان "نوفايا زيمليا". وطلب بوتين جمع المعلومات وتحليلها وإعداد مقترحات بشأن بدء أعمال التحضير لاختبارات الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-الولايات-المتحدة-ستجري-اختبارات-نووية-قريبًا-جدًا-1107123651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0b0c03aed23dbf76f3c9dad77eea3a81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, روسيا, أخبار روسيا, قنبلة نووية
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, روسيا, أخبار روسيا, قنبلة نووية

الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"

02:14 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 02:22 GMT 15.11.2025)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف 35" متوقفة داخل حظيرة طائرات
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 متوقفة داخل حظيرة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
أعلنت مختبرات سانديا الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أجرت سلسلة من الاختبارات الجوية لقنبلة نووية جاذبية من نوع B61-12 باستخدام مقاتلة الجيل الخامس "إف -35".
وقالت المختبرات في بيان الخميس: "أجرت سانديا بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية سلسلة ناجحة من الاختبارات الجوية للترسانة في ميدان تونوبا بولاية نيفادا… وقد تم إسقاط الوحدات الخاملة لقنبلة B61-12 بنجاح بواسطة طائرة "إف -35".
وأوضحت المختبرات أن هذه الاختبارات تشكل مرحلة مهمة لتقييم خصائص هذا السلاح، مشيرة إلى أن التجارب التي جرت بين 19 و21 أغسطس الماضي أثبتت موثوقية الطائرة لنقل القنبلة النووية وأنظمة التسليح أثناء المهام.
وأضافت المختبرات أن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية أنهت في أواخر عام 2024 برنامج تمديد عمر قنبلة B61-12، ما سمح بتمديد فترة صلاحيتها لعشرين عامًا على الأقل. كما تضمنت التجارب لأول مرة في التاريخ تحضيرًا حراريًا أوليًا لتركيب اختبار القنبلة قبل إسقاطها من مقاتلة"إف -35".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"
00:39 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر الماضي أنه أصدر توجيهًا لإجراء اختبارات نووية "على قدم المساواة" مع الدول التي تمتلك برامج نووية مماثلة، مؤكدًا عبر منصته على "تروث سوشيال" أن العملية ستبدأ على الفور.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد إذا أجرت أي قوة نووية اختبارات نووية.
كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي في 5 نوفمبر، حيث أكد وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على ضرورة البدء في التحضير لاستئناف الاختبارات النووية في ميدان "نوفايا زيمليا". وطلب بوتين جمع المعلومات وتحليلها وإعداد مقترحات بشأن بدء أعمال التحضير لاختبارات الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала