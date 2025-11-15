https://sarabic.ae/20251115/الولايات-المتحدة-تجري-اختبارات-جوية-لقنبلة-نووية-باستخدام-مقاتلة-إف--35-1107124154.html
الولايات المتحدة تجري اختبارات جوية لقنبلة نووية باستخدام مقاتلة "إف -35"
أعلنت مختبرات سانديا الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أجرت سلسلة من الاختبارات الجوية لقنبلة نووية جاذبية من نوع B61-12 باستخدام
وقالت المختبرات في بيان الخميس: "أجرت سانديا بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية سلسلة ناجحة من الاختبارات الجوية للترسانة في ميدان تونوبا بولاية نيفادا… وقد تم إسقاط الوحدات الخاملة لقنبلة B61-12 بنجاح بواسطة طائرة "إف -35".وأوضحت المختبرات أن هذه الاختبارات تشكل مرحلة مهمة لتقييم خصائص هذا السلاح، مشيرة إلى أن التجارب التي جرت بين 19 و21 أغسطس الماضي أثبتت موثوقية الطائرة لنقل القنبلة النووية وأنظمة التسليح أثناء المهام.وأضافت المختبرات أن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية أنهت في أواخر عام 2024 برنامج تمديد عمر قنبلة B61-12، ما سمح بتمديد فترة صلاحيتها لعشرين عامًا على الأقل. كما تضمنت التجارب لأول مرة في التاريخ تحضيرًا حراريًا أوليًا لتركيب اختبار القنبلة قبل إسقاطها من مقاتلة"إف -35".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر الماضي أنه أصدر توجيهًا لإجراء اختبارات نووية "على قدم المساواة" مع الدول التي تمتلك برامج نووية مماثلة، مؤكدًا عبر منصته على "تروث سوشيال" أن العملية ستبدأ على الفور.من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد إذا أجرت أي قوة نووية اختبارات نووية.كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي في 5 نوفمبر، حيث أكد وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على ضرورة البدء في التحضير لاستئناف الاختبارات النووية في ميدان "نوفايا زيمليا". وطلب بوتين جمع المعلومات وتحليلها وإعداد مقترحات بشأن بدء أعمال التحضير لاختبارات الأسلحة النووية.
