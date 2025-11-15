عربي
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"
بث مباشر
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء اختبارات نووية في المستقبل القريب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نزع السلاح النووي...
وأجاب ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد إجراء الاختبارات، قائلا: "قريبًا جدًا".ورفض الرئيس الأمريكي الإجابة عما إذا كانت خططه لإجراء اختبارات نووية تشمل تفجير رؤوس حربية فعلية، مكتفيًا بالقول: "لا أريد الحديث عن ذلك، لكننا سنجري اختبارات نووية، كما تفعل دول أخرى".نزع السلاح النوويكما كشف ترامب أنه يرغب في عقد لقاء بشأن نزع السلاح النووي بمشاركة روسيا والصين، موضحًا: "ما أود فعله هو المضي نحو نزع السلاح النووي، أي عقد اجتماع يضم الدول الثلاث الرئيسية، بهدف خفض الأسلحة النووية".وأكد ترامب أن نزع السلاح النووي يظل "أفضل حل" في مجال الحد من التسلح، قائلاً:"أعتقد أن الخيار الأفضل هو أن نقوم بعملية نزع للسلاح النووي".في السياق، قال ترامب إن روسيا والصين ستتمكنان من اللحاق بالولايات المتحدة في حجم الترسانة النووية خلال أربع إلى خمس سنوات، مضيفا: "لدينا أكبر كمية من الأسلحة النووية. روسيا في المرتبة الثانية، والصين ثالثة، لكن خلال أربع أو خمس سنوات سيلحقون بنا".وأثار إعلان واشنطن استئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عقود، انتقادات واسعة من قبل عدة دول ومنظمات دولية حذرت من مخاطر تصاعد سباق التسلح النووي على الأمن العالمي.بعد ما أعلن ترامب، في وقت سابق، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.وكان الرئيس الروسي قد أصدر سابقًا تعليمات بإجراء تحليل شامل في إطار مجلس الأمن لتقييم جدوى البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب على الأسلحة النووية.من حانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه بالضبط، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".وأعلن الرئيس الامريكي في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"

00:39 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 15.11.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© AP Photo
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء اختبارات نووية في المستقبل القريب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نزع السلاح النووي يبقى "الحل الأفضل" للحد من التسلح.
وأجاب ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد إجراء الاختبارات، قائلا: "قريبًا جدًا".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
وزير الخارجية الإيراني: استئناف واشنطن تجارب الأسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"
31 أكتوبر, 02:40 GMT
ورفض الرئيس الأمريكي الإجابة عما إذا كانت خططه لإجراء اختبارات نووية تشمل تفجير رؤوس حربية فعلية، مكتفيًا بالقول: "لا أريد الحديث عن ذلك، لكننا سنجري اختبارات نووية، كما تفعل دول أخرى".

نزع السلاح النووي

كما كشف ترامب أنه يرغب في عقد لقاء بشأن نزع السلاح النووي بمشاركة روسيا والصين، موضحًا: "ما أود فعله هو المضي نحو نزع السلاح النووي، أي عقد اجتماع يضم الدول الثلاث الرئيسية، بهدف خفض الأسلحة النووية".
وأكد ترامب أن نزع السلاح النووي يظل "أفضل حل" في مجال الحد من التسلح، قائلاً:"أعتقد أن الخيار الأفضل هو أن نقوم بعملية نزع للسلاح النووي".
في السياق، قال ترامب إن روسيا والصين ستتمكنان من اللحاق بالولايات المتحدة في حجم الترسانة النووية خلال أربع إلى خمس سنوات، مضيفا: "لدينا أكبر كمية من الأسلحة النووية. روسيا في المرتبة الثانية، والصين ثالثة، لكن خلال أربع أو خمس سنوات سيلحقون بنا".
وأثار إعلان واشنطن استئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عقود، انتقادات واسعة من قبل عدة دول ومنظمات دولية حذرت من مخاطر تصاعد سباق التسلح النووي على الأمن العالمي.
بعد ما أعلن ترامب، في وقت سابق، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.
وكان الرئيس الروسي قد أصدر سابقًا تعليمات بإجراء تحليل شامل في إطار مجلس الأمن لتقييم جدوى البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب على الأسلحة النووية.
من حانبه، صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه بالضبط، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".
وأعلن الرئيس الامريكي في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.
