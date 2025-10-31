https://sarabic.ae/20251031/وزير-الخارجية-الإيراني-استئناف-واشنطن-تجارب-الأسلحة-النووية-خطوة-رجعية-وغير-مسؤولة-1106578935.html

وزير الخارجية الإيراني: استئناف واشنطن تجارب الأسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن إعلان الولايات المتحدة استئناف تجارب الأسلحة النووية يمثل خطوة "رجعية وغير مسؤولة"، وذلك عقب القرار... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "متنمر مسلح نووياً يستأنف تجارب الأسلحة النووية، والمتنمر نفسه كان يشيطن برنامج إيران النووي السلمي"، مضيفاً أن "إعلان (الولايات المتحدة) استئناف التجارب النووية يعد خطوة رجعية وغير مسؤولة ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين".ويأتي الموقف الإيراني بعد إعلان واشنطن استئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل عدة دول ومنظمات دولية حذرت من مخاطر تصاعد سباق التسلح النووي على الأمن العالمي.وأعلن ترامب، الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.

