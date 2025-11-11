https://sarabic.ae/20251111/الكرملين-لم-نتلق-حتى-الآن-أي-تفسير-من-الجانب-الأمريكي-بشأن-التجارب-النووية-1106966095.html

الكرملين: لم نتلق حتى الآن أي تفسير من الجانب الأمريكي بشأن التجارب النووية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق أي رد من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص التجارب النووية. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية الحصول على تفسير من الولايات المتحدة بشأن التجارب النووية: "حتى الآن لم نتلق أي تفسير من نظرائنا الأمريكيين بشأن هذه المسألة".وأضاف بيسكوف أن "الولايات المتحدة لم تطلب إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، ولكن يمكن ترتيبها بسرعة عند الضرورة".وأوضح بيسكوف أنه "إذا لزم الأمر، من الممكن تنظيم مثل هذه المحادثات بأسرع وقت ممكن".وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".وذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، يوم السبت الفائت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية.وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية الواسعة النطاق".روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النوويةباحث في الشأن الدولي: روسيا لن تتسامح بعد اليوم مع أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية

