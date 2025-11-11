https://sarabic.ae/20251111/ترامب-الولايات-المتحدة-لم-تعد-تمول-أوكرانيا-1106957639.html
ترامب: الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا
ترامب: الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا في الفترة الحالية بل تدفع دول أخرى ثمن الأسلحة التي توجه إلى كييف. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T02:40+0000
2025-11-11T02:40+0000
2025-11-11T02:40+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
الناتو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين تعليقا على النزاع في أوكرانيا: "لم نعد ننفق الأموال على(أوكرانيا) بل نتلقى الآن أموالنا من حلف شمال الأطلسي".وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد سابقا مرارا سلفه جو بايدن لتخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن مخطط جديد لإمداد كييف بالأسلحة عبر حلفاء الناتو.وأوضح أن الولايات المتحدة ستبيع للدول الأوروبية شحنة أسلحة كبيرة بقيمة مليارات الدولارات تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، حيث سيقوم الحلفاء بنقلها لأوكرانيا ثم تجديد مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية.وأكد ترامب أن المخطط حصل على الموافقة الكاملة وسيُنفذ قريبا بأموال دول الناتو.
https://sarabic.ae/20251107/ترامب-تم-تحقيق-تقدم-كبير-بشأن-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1106824800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_42545eff6bb874008e3e52d6c5011bc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا
ترامب: الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا في الفترة الحالية بل تدفع دول أخرى ثمن الأسلحة التي توجه إلى كييف.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين تعليقا على النزاع في أوكرانيا: "لم نعد ننفق الأموال على(أوكرانيا) بل نتلقى الآن أموالنا من حلف شمال الأطلسي".
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد سابقا مرارا سلفه جو بايدن لتخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن مخطط جديد لإمداد كييف بالأسلحة عبر حلفاء الناتو
.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستبيع للدول الأوروبية شحنة أسلحة كبيرة بقيمة مليارات الدولارات تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، حيث سيقوم الحلفاء بنقلها لأوكرانيا ثم تجديد مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية.
وأكد ترامب أن المخطط حصل على الموافقة الكاملة وسيُنفذ قريبا بأموال دول الناتو.