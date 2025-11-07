عربي
ترامب: تم ​​تحقيق تقدم كبير بشأن حل الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ في حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.
ترامب: تم ​​تحقيق تقدم كبير بشأن حل الصراع في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ في حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.
وقال ترامب خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى: "روسيا وأوكرانيا... لم نحقق السلام بعد، لكنني أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا".

وأضاف أنه يريد حل النزاع ويأمل أن "يتصرفوا (الأطراف) بذكاء شديد في مرحلة ما ويتوصلوا إلى تسوية".

وتابع: "نريد أن نرى نهاية لهذه الحرب".
في اليوم السابق، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تحقيق ما وصفه بـ"إنجاز في حل النزاع الأوكراني". وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الفني الذي يتعين إنجازه، وأنه يجب الاتفاق على "بروتوكولات أمنية لأوكرانيا". كما أعرب ويتكوف عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تسهيل السلام بين موسكو وكييف.
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وأكد البيت الأبيض أن التحضيرات مستمرة لعقد قمة "روسية–أمريكية" في بودابست، رغم إلغاء الموعد السابق الذي تم الاتفاق عليه عبر اتصال هاتفي بين الرئيسين. وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستبعد عقد اللقاء في المستقبل القريب.

من جهته، كشف المدير التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أن الاستعدادات للقمة في المجر جارية، مرجحا أن تعقد في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت المجر من جانبها جاهزيتها لاستضافة اللقاء التاريخي.

وكان بوتين وترامب قد ناقشا الملف الأوكراني وجها لوجه في قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس/آب الماضي، ووصف الجانبان المحادثات بأنها "إيجابية وبناءة". وعقب الاجتماع، صرح بوتين بأن حل الأزمة في أوكرانيا بات ممكنا إذا استمرت الجهود المشتركة بالوتيرة ذاتها.
