مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورة
مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورة
قال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن التصريحات المتعلقة بالأسلحة النووية في سياق الأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة ويجب تجنبها.
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102087/89/1020878911_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_8cdaefaec676d2775d146a947a2c9944.jpg
وأضاف فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "يجب على من هم في الكرملين أن يقدموا تنازلات، لأن الخطر الحقيقي يكمن في الوصول إلى مرحلة الحديث عن الأسلحة النووية، وهذا جنيّ لا نريد إطلاقه من القارورة أبدًا".وقال فلين، إنه لا يؤيد إدارة فولوديمير زيلينسكي، موضحا ردًا على سؤال حول موقفه من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "لست من المعجبين بالإدارة الحالية أو بقيادة أوكرانيا".وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريحات للسياسي الأوكراني المعارض ورئيس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي قال إن زيلينسكي يدير "آلة ضخمة من الأكاذيب" لضمان تدفق الأموال إلى نظامه، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين كانوا يُعتقدون أن الرئيس غير مطلع على قضايا الفساد، لكن تبين أن العديد من تلك المخططات، بما في ذلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري، تعود إليه شخصيًا. وأضاف أن السلطات الأوكرانية تلاحق من يحاربون الفساد بدلاً من معاقبة المتورطين الحقيقيين فيه.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وصرّح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات غير مناسبة في الوقت الراهن"، رغم أن ولايته انتهت رسميًا في 20 مايو 2024، فيما تصر السلطات في كييف على أنه يبقى الرئيس الشرعي حتى انتخاب رئيس جديد.
مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورة

01:58 GMT 06.11.2025
مايكل فلين
مايكل فلين
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
قال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن التصريحات المتعلقة بالأسلحة النووية في سياق الأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة ويجب تجنبها.
وأضاف فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "يجب على من هم في الكرملين أن يقدموا تنازلات، لأن الخطر الحقيقي يكمن في الوصول إلى مرحلة الحديث عن الأسلحة النووية، وهذا جنيّ لا نريد إطلاقه من القارورة أبدًا".
مايكل فلين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مستشار سابق لترامب: واشنطن لعبت دورا خفيا في إشعال أزمة أوكرانيا عام 2014
4 نوفمبر, 22:39 GMT
وقال فلين، إنه لا يؤيد إدارة فولوديمير زيلينسكي، موضحا ردًا على سؤال حول موقفه من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "لست من المعجبين بالإدارة الحالية أو بقيادة أوكرانيا".
وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريحات للسياسي الأوكراني المعارض ورئيس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي قال إن زيلينسكي يدير "آلة ضخمة من الأكاذيب" لضمان تدفق الأموال إلى نظامه، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين كانوا يُعتقدون أن الرئيس غير مطلع على قضايا الفساد، لكن تبين أن العديد من تلك المخططات، بما في ذلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري، تعود إليه شخصيًا. وأضاف أن السلطات الأوكرانية تلاحق من يحاربون الفساد بدلاً من معاقبة المتورطين الحقيقيين فيه.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وصرّح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات غير مناسبة في الوقت الراهن"، رغم أن ولايته انتهت رسميًا في 20 مايو 2024، فيما تصر السلطات في كييف على أنه يبقى الرئيس الشرعي حتى انتخاب رئيس جديد.
