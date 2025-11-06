https://sarabic.ae/20251106/مستشار-سابق-لترامب-الخطاب-النووي-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية-شديد-الخطورة-1106781645.html
مستشار سابق لترامب: الخطاب النووي في سياق الأزمة الأوكرانية شديد الخطورة
قال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن التصريحات المتعلقة بالأسلحة النووية في سياق الأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة ويجب تجنبها. 06.11.2025
وأضاف فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "يجب على من هم في الكرملين أن يقدموا تنازلات، لأن الخطر الحقيقي يكمن في الوصول إلى مرحلة الحديث عن الأسلحة النووية، وهذا جنيّ لا نريد إطلاقه من القارورة أبدًا".وقال فلين، إنه لا يؤيد إدارة فولوديمير زيلينسكي، موضحا ردًا على سؤال حول موقفه من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "لست من المعجبين بالإدارة الحالية أو بقيادة أوكرانيا".وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريحات للسياسي الأوكراني المعارض ورئيس حركة "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي قال إن زيلينسكي يدير "آلة ضخمة من الأكاذيب" لضمان تدفق الأموال إلى نظامه، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين كانوا يُعتقدون أن الرئيس غير مطلع على قضايا الفساد، لكن تبين أن العديد من تلك المخططات، بما في ذلك المرتبطة بالتجنيد الإجباري، تعود إليه شخصيًا. وأضاف أن السلطات الأوكرانية تلاحق من يحاربون الفساد بدلاً من معاقبة المتورطين الحقيقيين فيه.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وصرّح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات غير مناسبة في الوقت الراهن"، رغم أن ولايته انتهت رسميًا في 20 مايو 2024، فيما تصر السلطات في كييف على أنه يبقى الرئيس الشرعي حتى انتخاب رئيس جديد.
