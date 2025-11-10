https://sarabic.ae/20251110/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-لن-تتسامح-بعد-اليوم-مع-أي-تهديد-لمصالحها-الاستراتيجية---1106929255.html

باحث في الشأن الدولي: روسيا لن تتسامح بعد اليوم مع أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية

باحث في الشأن الدولي: روسيا لن تتسامح بعد اليوم مع أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية

10.11.2025

وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": صاروخا "بوريفستنيك" و"بوسيدون" ليسا سلاحين نوويين بل "تقنيتان علميتان لا تمتلكهما أي دولة في العالم"، موضحًا أن "موسكو تأخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العودة إلى التجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا تتعامل مع هذه التهديدات بعقلانية وتريث، وتنسّق ردودها بما يخدم مصالحها الوطنية".ورأى المتخصص في الشأن الروسي أن "الولايات المتحدة تسعى بكل الوسائل للحفاظ على هيمنتها على القرار الدولي، وتعمل على منع ظهور قوى عالمية منافسة كروسيا والصين"، مؤكدا أنها "تواجه عقبتين، الأولى عجزها عن إزاحة روسيا من الساحة الدولية، والثانية تشكّل أحلاف مناهضة لسياساتها بقيادة موسكو وبكين وغيرهما من دول العالم".وأشار إلى أن "روسيا ما زالت تثق بنتائج قمة ألاسكا وبما تم الاتفاق عليه هناك، إلا أن ترامب يتعرض لضغوط من وسائل الإعلام الغربية والأوروبية التي تحاول إفشال أي تقارب روسي–أمريكي"، مؤكدًا أن "روسيا لا تعول على اللقاءات والتصريحات، إنما على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع".وأوضح أيوب أنه "من الصعب على أي رئيس أمريكي إحداث تحول جذري في السياسة الأمريكية أو مواجهة نفوذ الدولة العميقة، التي تعمل بالتنسيق مع الدول الأوروبية للاستمرار في السيطرة على ثروات العالم، وإعادة إنتاج شكل جديد من الاستعمار الذي يوهم الدول بالاستقلال بينما هي واقعة تحت الهيمنة".وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، أوضح أيوب أن "الولايات المتحدة تواجه تحديا من الدول العربية الرافضة لاستفرادها بالحلول في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "العلاقات القوية بين روسيا والدول العربية تمنح هذه الدول موقعًا أقوى في مواجهة سياسة الهيمنة الأمريكية، وتعزز الدور الروسي كفاعل أساسي في حل الصراع في الشرق الأوسط وفي تحقيق التوازن الإقليمي".

