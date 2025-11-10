عربي
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن تتسامح بعد اليوم مع أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية
باحث في الشأن الدولي: روسيا لن تتسامح بعد اليوم مع أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول موقف موسكو من التجارب النووية، مؤكدًا أن... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": صاروخا "بوريفستنيك" و"بوسيدون" ليسا سلاحين نوويين بل "تقنيتان علميتان لا تمتلكهما أي دولة في العالم"، موضحًا أن "موسكو تأخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العودة إلى التجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا تتعامل مع هذه التهديدات بعقلانية وتريث، وتنسّق ردودها بما يخدم مصالحها الوطنية".ورأى المتخصص في الشأن الروسي أن "الولايات المتحدة تسعى بكل الوسائل للحفاظ على هيمنتها على القرار الدولي، وتعمل على منع ظهور قوى عالمية منافسة كروسيا والصين"، مؤكدا أنها "تواجه عقبتين، الأولى عجزها عن إزاحة روسيا من الساحة الدولية، والثانية تشكّل أحلاف مناهضة لسياساتها بقيادة موسكو وبكين وغيرهما من دول العالم".وأشار إلى أن "روسيا ما زالت تثق بنتائج قمة ألاسكا وبما تم الاتفاق عليه هناك، إلا أن ترامب يتعرض لضغوط من وسائل الإعلام الغربية والأوروبية التي تحاول إفشال أي تقارب روسي–أمريكي"، مؤكدًا أن "روسيا لا تعول على اللقاءات والتصريحات، إنما على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع".وأوضح أيوب أنه "من الصعب على أي رئيس أمريكي إحداث تحول جذري في السياسة الأمريكية أو مواجهة نفوذ الدولة العميقة، التي تعمل بالتنسيق مع الدول الأوروبية للاستمرار في السيطرة على ثروات العالم، وإعادة إنتاج شكل جديد من الاستعمار الذي يوهم الدول بالاستقلال بينما هي واقعة تحت الهيمنة".وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، أوضح أيوب أن "الولايات المتحدة تواجه تحديا من الدول العربية الرافضة لاستفرادها بالحلول في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "العلاقات القوية بين روسيا والدول العربية تمنح هذه الدول موقعًا أقوى في مواجهة سياسة الهيمنة الأمريكية، وتعزز الدور الروسي كفاعل أساسي في حل الصراع في الشرق الأوسط وفي تحقيق التوازن الإقليمي".
10:52 GMT 10.11.2025
علّق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، سمير أيوب، على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول موقف موسكو من التجارب النووية، مؤكدًا أن "روسيا لا تزال ملتزمة بكل تعهداتها الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة النووية، سواء من حيث التجارب أو الاستخدام العسكري أو التطوير".
وقال أيوب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": صاروخا "بوريفستنيك" و"بوسيدون" ليسا سلاحين نوويين بل "تقنيتان علميتان لا تمتلكهما أي دولة في العالم"، موضحًا أن "موسكو تأخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العودة إلى التجارب النووية"، مشيرا إلى أن "روسيا تتعامل مع هذه التهديدات بعقلانية وتريث، وتنسّق ردودها بما يخدم مصالحها الوطنية".

وأضاف: "صراع روسيا مع حلف الناتو يشكل خطرًا كبيرًا على أمنها القومي، في ظل التمادي الكبير للحلف في خرق المعاهدات، وتهديد البنى الاستراتيجية داخل روسيا، ما قد يؤدي إلى تفعيل العقيدة النووية الروسية إذا استمرت هذه الاستفزازات".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية
8 نوفمبر, 14:42 GMT
ورأى المتخصص في الشأن الروسي أن "الولايات المتحدة تسعى بكل الوسائل للحفاظ على هيمنتها على القرار الدولي، وتعمل على منع ظهور قوى عالمية منافسة كروسيا والصين"، مؤكدا أنها "تواجه عقبتين، الأولى عجزها عن إزاحة روسيا من الساحة الدولية، والثانية تشكّل أحلاف مناهضة لسياساتها بقيادة موسكو وبكين وغيرهما من دول العالم".
وتابع أيوب: "بطء الحوار الثنائي بين واشنطن وموسكو وانعدام الثقة بالتجارب الأوروبية السابقة يدفع روسيا إلى الاعتماد على قوتها العسكرية ووحدة شعبها خلف قيادته، وهو ما يحافظ على تأثيرها وقوتها في الساحة الدولية"، مؤكدًا أن "موسكو تتحرك على جبهتين، جبهة المفاوضات والدبلوماسية، والجبهة العسكرية التي لا يمكن التهاون فيها، بهدف إنهاء الصراع من جذوره".
وأشار إلى أن "روسيا ما زالت تثق بنتائج قمة ألاسكا وبما تم الاتفاق عليه هناك، إلا أن ترامب يتعرض لضغوط من وسائل الإعلام الغربية والأوروبية التي تحاول إفشال أي تقارب روسي–أمريكي"، مؤكدًا أن "روسيا لا تعول على اللقاءات والتصريحات، إنما على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
4 نوفمبر, 21:42 GMT
وأوضح أيوب أنه "من الصعب على أي رئيس أمريكي إحداث تحول جذري في السياسة الأمريكية أو مواجهة نفوذ الدولة العميقة، التي تعمل بالتنسيق مع الدول الأوروبية للاستمرار في السيطرة على ثروات العالم، وإعادة إنتاج شكل جديد من الاستعمار الذي يوهم الدول بالاستقلال بينما هي واقعة تحت الهيمنة".
وإذ وصف أيوب "السياسات الأوروبية بالقصيرة النظر"، رأى أن "قادة أوروبا يدمرون اقتصادهم بسياسات عدائية تجاه موسكو"، موضحًا أن "قرار المفوضية الأوروبية فرض قيود على تأشيرات "شنغن" للروس، ستكون عواقبه السلبية على أوروبا نفسها أكثر من روسيا".
وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، أوضح أيوب أن "الولايات المتحدة تواجه تحديا من الدول العربية الرافضة لاستفرادها بالحلول في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "العلاقات القوية بين روسيا والدول العربية تمنح هذه الدول موقعًا أقوى في مواجهة سياسة الهيمنة الأمريكية، وتعزز الدور الروسي كفاعل أساسي في حل الصراع في الشرق الأوسط وفي تحقيق التوازن الإقليمي".
