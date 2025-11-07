روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/روسيا-تحذر-من-عودة-واشنطن-الى-التجارب-النووية-1106841290.html
روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النووية
روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النووية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المؤسسات الروسية تراقب عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T11:09+0000
2025-11-07T11:10+0000
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg
وقالت في مؤتمر صحفي: "بالطبع، تراقب المؤسسات الروسية المعنية عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى بكل دقة واهتمام، وهذا ينطبق أيضًا على اختبار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الترسانة الأمريكية".وأضافت زاخاروفا: "السؤال المشروع الذي لا يزال مطروحًا لدى الكثيرين، بمن فيهم الأمريكيون أنفسهم هل يعني هذا تكثيف تجارب حاملات الأسلحة النووية، أم أن واشنطن تدرس جديًا استئناف التجارب التفجيرية لمكونات الرؤوس الحربية النووية مباشرةً تحت ذرائع واهية، في انتهاك لأحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وقرارات الوقف الاختياري الوطنية التي اتخذتها جميع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، كان ينبغي على ممثلي الولايات المتحدة الإجابة عن هذه الأسئلة".يوم أول أمس الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينيوتمان 3. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ مينيوتمان 3، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.وقال بيسكوف: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير مخاوف.. وسوريا تبدأ استخدام ثكنات عسكرية تركيةمجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-تعلق-على-التقارير-حول-موافقة-البنتاغون-تسليم-صواريخ-توماهوك-لكييف-عاجل-1106641392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_45:0:897:639_1920x0_80_0_0_a971671478b4ee43794e87669ef1df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار روسيا
روسيا, اخبار روسيا

روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النووية

11:09 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 07.11.2025)
© Sputnikالمتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المؤسسات الروسية تراقب عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالت في مؤتمر صحفي: "بالطبع، تراقب المؤسسات الروسية المعنية عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى بكل دقة واهتمام، وهذا ينطبق أيضًا على اختبار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الترسانة الأمريكية".
وأضافت زاخاروفا: "السؤال المشروع الذي لا يزال مطروحًا لدى الكثيرين، بمن فيهم الأمريكيون أنفسهم هل يعني هذا تكثيف تجارب حاملات الأسلحة النووية، أم أن واشنطن تدرس جديًا استئناف التجارب التفجيرية لمكونات الرؤوس الحربية النووية مباشرةً تحت ذرائع واهية، في انتهاك لأحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وقرارات الوقف الاختياري الوطنية التي اتخذتها جميع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، كان ينبغي على ممثلي الولايات المتحدة الإجابة عن هذه الأسئلة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
1 نوفمبر, 15:28 GMT

وأشارت زاخاروفا إلى أنه إذا كنا نتحدث عن استئناف التجارب على نطاق واسع، فإن ذلك سيخلق ديناميكية سلبية ويؤدي إلى إجراءات انتقامية من دول أخرى، بما فيها روسيا.

يوم أول أمس الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينيوتمان 3. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ مينيوتمان 3، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.
صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.
وقال بيسكوف: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير مخاوف.. وسوريا تبدأ استخدام ثكنات عسكرية تركية
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала