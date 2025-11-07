https://sarabic.ae/20251107/روسيا-تحذر-من-عودة-واشنطن-الى-التجارب-النووية-1106841290.html

روسيا تحذر من عودة واشنطن إلى التجارب النووية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن المؤسسات الروسية تراقب عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت في مؤتمر صحفي: "بالطبع، تراقب المؤسسات الروسية المعنية عن كثب الأنشطة النووية للولايات المتحدة ودول أخرى بكل دقة واهتمام، وهذا ينطبق أيضًا على اختبار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الترسانة الأمريكية".وأضافت زاخاروفا: "السؤال المشروع الذي لا يزال مطروحًا لدى الكثيرين، بمن فيهم الأمريكيون أنفسهم هل يعني هذا تكثيف تجارب حاملات الأسلحة النووية، أم أن واشنطن تدرس جديًا استئناف التجارب التفجيرية لمكونات الرؤوس الحربية النووية مباشرةً تحت ذرائع واهية، في انتهاك لأحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وقرارات الوقف الاختياري الوطنية التي اتخذتها جميع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، كان ينبغي على ممثلي الولايات المتحدة الإجابة عن هذه الأسئلة".يوم أول أمس الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينيوتمان 3. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ مينيوتمان 3، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.وقال بيسكوف: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير مخاوف.. وسوريا تبدأ استخدام ثكنات عسكرية تركيةمجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر

