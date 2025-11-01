https://sarabic.ae/20251101/موسكو-قرار-ترامب-باستئناف-التجارب-النووية-يثير-مخاوف-وسوريا-تبدأ-استخدام-ثكنات-عسكرية-تركية-1106628292.html

موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير مخاوف.. وسوريا تبدأ استخدام ثكنات عسكرية تركية

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات جدية... 01.11.2025

وكتب أوليانوف على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن " الرئيس الأمريكي صرح بأنه يريد إجراء التجارب على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى، لكن الحقيقة هي أن الدول النووية الأخرى لا تجري تفجيرات تجريبية نووية، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، د. حسن سلامة، إن "قرار الإدارة الأمريكية باستئناف التجارب النووية كان ملفتا من حيث التوقيت والدلالة، إذ أنه كان يستعد للقاء الرئيس الصيني".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ذلك يعكس نهج التقلب لدى إدارة ترامب في إدارة السياسة الخارجية مع الأطراف ذات التأثير الدولي".ولفت إلى أن "هناك دول ملتزمة بحظر إجراء هذه التجارب، وحين يقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الحظر عن بلاده فإنه يخالف الالتزامات المتفق عليها في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، بحسب قوله.اتفاق ليبي على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود في بنغازي بدعم من الأمم المتحدةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية من مختلف مناطق البلاد اتفقوا على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في مدينة بنغازي.وقالت البعثة في بيان إن هذا الاتفاق يمثل "خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية"، مشيرة إلى أن "افتتاح المركز المشترك للاتصالات وتبادل المعلومات حول أمن الحدود سيجري بإشراف فريق التنسيق الفني المشترك، الذي أُنشئ بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يناير الماضي".ولكن، شكك إسماعيل في "إمكانية أن تسفر هذه الجهود عن نتائج كبيرة، لأنه لم يتم الإعلان عن الفريق المشترك الذي من المقرر أن يدير هذا المركز".وتساءل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن "كيفية التعاون و التنسيق في ظل وجود مركزين لأمن الحدود أحدهما في بنغازي و الآخر في طرابلس وكأن هناك دولتين"، مشددا على أنه "كان من الأفضل أن يكون هناك مركز أمني موحد"، على حد قوله.أنقرة تسمح لقوات سورية باستخدام ثكنات والالتحاق بأكاديميات عسكرية في تركياأعلنت أنقرة، إنه سيتم السماح لجنود سوريين باستخدام ثكنات عسكرية تركية للتدريب بهدف تعزيز قدراتهم العسكرية.وأكدت أن "نحو 49 طالبا سوريا سيبدأون الدراسة في أكاديميات عسكرية تركية اعتبارا من اليوم الجمعة".وذكرت وزارة الدفاع التركية في إفادة إعلامية أن الجهود الرامية إلى زيادة القدرات العسكرية السورية مستمرة بموجب اتفاق التدريب و الاستشارات العسكرية الذي تم توقيعه بين البلدين، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات والاستشارات والدعم الفني.في هذا الإطار، أكد الخبير العسكري السوري، العميد أحمد رحال، أن "الدافع الأول للتحرك التركي في سوريا هو مسار الأمن القومي للبلدين وضمان أمن الحدود".وذكر أن "مشروع الحكومة السورية برعاية تركية عربية، يحتم على أنقرة تقديم الدعم اللازم لدمشق، مشيرا إلى أن الصراعات في مختلف المناطق السورية يهدد الأمن القومي التركي"، بحسب قوله.مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر السودانيةأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يدين فيه بشدة هجوم قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر شمالي دارفور السودانية، مشيراً إلى التأثير المدمر لهذا الهجوم على السكان المدنيين.وأعرب المجلس، في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام عربية، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في المدينة وما حولها، محذراً من تداعياته الإنسانية الخطيرة.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "الوضع في السودان استثنائي يحتاج إلى تدخل عاجل لحل الإشكاليات الحالية، مشيرا إلى أن تأخر العالم في دعم هذا الأمر يجعل الأمور تخرج عن السيطرة في الفاشر ودارفور"، متوقعًا "ألا يغير قرار مجلس الأمن مجريات الأمور في السودان، حال استمرت على نفس السياسة التي تنتهج الإدانة فقط".اقتصاديا.. مجلس الذهب يؤكد أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع لمستوى قياسيقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل.وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إنه "لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد تعزز الطلب الاستثماري".في هذا الصدد، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "الذهب سلعة معدنية نادره من الصعب استخراجها إلا بطرق تكنولوجية معقدة جدا".كما أرجع أسباب انخفاض الدولار إلى "التذبذبات داخل أمريكا، أو بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، كما هو الوضع حاليا".

