لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية
لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية
ذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية. 08.11.2025
وردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، صرح لافروف بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.وقال لافروف للصحفيين: "من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية أم ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق".وأضاف: "التعليقات الصادرة عن ممثلي واشنطن، والتي تصل إلى المجال العام، تشير على الأرجح إلى أنه لا يوجد لديهم فهم موحّد لما قصده الرئيس الأمريكي".وقال لافروف، تعليقا على ذلك: "بالنسبة للتوجيه الذي أصدره الرئيس بوتين، في اجتماع مجلس الأمن، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، فقد تم اعتماده للتنفيذ وهو قيد العمل".ويوم الأربعاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ "مينيوتمان 3"، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
وردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، صرح لافروف بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.
وقال لافروف للصحفيين: "من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية أم ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة".
وأضاف أن "التجارب لا تنتج تفاعلا نوويا. تجريها جميع الدول النووية للحفاظ على سلامة ترساناتها النووية وجاهزيتها القتالية، ولا تتعارض مع الالتزامات الطوعية لهذه الدول، ولا تنتهك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق".
وأضاف: "التعليقات الصادرة عن ممثلي واشنطن، والتي تصل إلى المجال العام، تشير على الأرجح إلى أنه لا يوجد لديهم فهم موحّد لما قصده الرئيس الأمريكي".
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن التوجيه الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعداد مقترحات حول إمكانية استئناف التجارب النووية، قيد التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بالنتائج.
وقال لافروف، تعليقا على ذلك: "بالنسبة للتوجيه الذي أصدره الرئيس بوتين، في اجتماع مجلس الأمن، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، فقد تم اعتماده للتنفيذ وهو قيد العمل".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "سيتم إبلاغ الرأي العام بنتائج العمل".
ويوم الأربعاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ "مينيوتمان 3"، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.
وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.
وقال بيسكوف: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.