https://sarabic.ae/20251108/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-توضيحات-بشأن-ما-قصده-ترامب-حول-استئناف-التجارب-النووية-1106873966.html

لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية

لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T14:42+0000

2025-11-08T14:42+0000

2025-11-08T15:16+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg

وردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، صرح لافروف بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.وقال لافروف للصحفيين: "من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية أم ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق".وأضاف: "التعليقات الصادرة عن ممثلي واشنطن، والتي تصل إلى المجال العام، تشير على الأرجح إلى أنه لا يوجد لديهم فهم موحّد لما قصده الرئيس الأمريكي".وقال لافروف، تعليقا على ذلك: "بالنسبة للتوجيه الذي أصدره الرئيس بوتين، في اجتماع مجلس الأمن، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، فقد تم اعتماده للتنفيذ وهو قيد العمل".ويوم الأربعاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ "مينيوتمان 3"، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

https://sarabic.ae/20251108/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-بودابست-لا-تزال-على-جدول-الأعمال-1106860383.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية