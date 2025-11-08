لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-توضيحات-بشأن-ما-قصده-ترامب-حول-استئناف-التجارب-النووية-1106873966.html
لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية
لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T14:42+0000
2025-11-08T15:16+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، صرح لافروف بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.وقال لافروف للصحفيين: "من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية أم ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق".وأضاف: "التعليقات الصادرة عن ممثلي واشنطن، والتي تصل إلى المجال العام، تشير على الأرجح إلى أنه لا يوجد لديهم فهم موحّد لما قصده الرئيس الأمريكي".وقال لافروف، تعليقا على ذلك: "بالنسبة للتوجيه الذي أصدره الرئيس بوتين، في اجتماع مجلس الأمن، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، فقد تم اعتماده للتنفيذ وهو قيد العمل".ويوم الأربعاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ "مينيوتمان 3"، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
https://sarabic.ae/20251108/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-بودابست-لا-تزال-على-جدول-الأعمال-1106860383.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده ترامب حول استئناف التجارب النووية

14:42 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 15:16 GMT 08.11.2025)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية.
وردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، صرح لافروف بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.
وقال لافروف للصحفيين: "من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية أم ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة".

وأضاف أن "التجارب لا تنتج تفاعلا نوويا. تجريها جميع الدول النووية للحفاظ على سلامة ترساناتها النووية وجاهزيتها القتالية، ولا تتعارض مع الالتزامات الطوعية لهذه الدول، ولا تنتهك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق".
وأضاف: "التعليقات الصادرة عن ممثلي واشنطن، والتي تصل إلى المجال العام، تشير على الأرجح إلى أنه لا يوجد لديهم فهم موحّد لما قصده الرئيس الأمريكي".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن التوجيه الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعداد مقترحات حول إمكانية استئناف التجارب النووية، قيد التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بالنتائج.

وقال لافروف، تعليقا على ذلك: "بالنسبة للتوجيه الذي أصدره الرئيس بوتين، في اجتماع مجلس الأمن، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، فقد تم اعتماده للتنفيذ وهو قيد العمل".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
أوربان: القمة الروسية الأمريكية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال
04:23 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "سيتم إبلاغ الرأي العام بنتائج العمل".
ويوم الأربعاء الماضي، أجرت الولايات المتحدة تجربة إطلاق لصاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب على الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية. ومع ذلك، كان الإطلاق مجدولًا، وكان جزءًا من عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام صواريخ "مينيوتمان 3"، الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.
وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.
وقال بيسكوف: "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала