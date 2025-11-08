https://sarabic.ae/20251108/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-بودابست-لا-تزال-على-جدول-الأعمال-1106860383.html
أوربان: القمة الروسية الأميركية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال؛ ولم يُحدد موعدها بدقة، لكنها ستُعقد عند توافر الشروط اللازمة.
المجر
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بُثّ على قناته على "يوتيوب": "مة بودابست مُدرجة على جدول الأعمال. عندما تتهيأ الظروف - ولا أحد يعلم موعدها المحدد بعد - سيُعقد هذا الاجتماع في بودابست".وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقاالمجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال؛ ولم يُحدد موعدها بدقة، لكنها ستُعقد عند توافر الشروط اللازمة.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بُثّ على قناته على "يوتيوب": "مة بودابست مُدرجة على جدول الأعمال. عندما تتهيأ الظروف - ولا أحد يعلم موعدها المحدد بعد - سيُعقد هذا الاجتماع في بودابست".
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي.
وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".