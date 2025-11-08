أوربان: القمة الروسية الأميركية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-بودابست-لا-تزال-على-جدول-الأعمال-1106860383.html
أوربان: القمة الروسية الأميركية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال
أوربان: القمة الروسية الأميركية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال؛ ولم يُحدد... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T04:23+0000
2025-11-08T04:23+0000
المجر
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d77ab1b4fd4b43e3a72fbf5246e8b5c9.jpg
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بُثّ على قناته على "يوتيوب": "مة بودابست مُدرجة على جدول الأعمال. عندما تتهيأ الظروف - ولا أحد يعلم موعدها المحدد بعد - سيُعقد هذا الاجتماع في بودابست".وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقاالمجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية
https://sarabic.ae/20251022/الكرملين-تعليقا-على-تصريحات-ترامب-بشأن-القمة-الروسية-الأمريكية-لا-أحد-يريد-إضاعة-الوقت-1106272490.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_df0165c4316df4aea50b3fec537d9e2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أوربان: القمة الروسية الأميركية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال

04:23 GMT 08.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة الروسية الأمريكية في بودابست لا تزال على جدول الأعمال؛ ولم يُحدد موعدها بدقة، لكنها ستُعقد عند توافر الشروط اللازمة.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بُثّ على قناته على "يوتيوب": "مة بودابست مُدرجة على جدول الأعمال. عندما تتهيأ الظروف - ولا أحد يعلم موعدها المحدد بعد - سيُعقد هذا الاجتماع في بودابست".

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، حيث من المقرر أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا.

وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، تمهيدا لبدء المحادثات. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الكرملين تعليقا على تصريحات ترامب بشأن القمة الروسية الأمريكية: لا أحد يريد إضاعة الوقت
22 أكتوبر, 09:15 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت"، أشار أوربان سابقا إلى أن "هناك مسألة أو اثنتين عالقتين في المفاوضات الأمريكية الروسية"، وإذا تم حلهما، "فيمكن عقد قمة سلام في بودابست خلال أيام قليلة، وبعدها يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
المجر... أوربان سيناقش مع ترامب في البيت الأبيض ترتيب عقد القمة الروسية – الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала