الكرملين تعليقا على تصريحات ترامب بشأن القمة الروسية الأمريكية: لا أحد يريد إضاعة الوقت

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه "لا جديد حتى الآن بشأن التحضيرات للقاء بوتين وترامب"، مشيرًا إلى أن "لا أحد يريد إضاعة الوقت".
وتعليقًا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، قال بيسكوف إنه لا يعتبره "مضيعة للوقت"، وأردف للصحفيين: "لا أحد يريد إضاعة الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين" .

وأوضح أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، كان رغبةً مشتركة.

وأردف بيسكوف، ردا على سؤال بشأن التوقيت المحتمل للاجتماع: "لم يتم تحديد المواعيد بعد، هذا ما سيأتي لاحقا، ولكن قبل ذلك، هناك حاجة إلى إعداد دقيق، وهذا يستغرق وقتا".
ووفقا له، فإن التوقف الحالي يتطلب تدخلًا على أعلى مستوى، ولكن يجب الاستعداد له.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي والأمريكي، معتادان على العمل بفعالية وكفاءة، لكن هذا الأمر يتطلب تحضيرًا.

وأضاف: "لقد فعلت روسيا هذا مرارًا وتكرارًا (موضحةً موقفها من التسوية الأوكرانية)، عناصر موقفنا معروفة للجميع، وقد عبّر عنها رئيسنا بوضوح تام، وهي معروفة جيدًا".
وأوضح أنه "لا جديد حتى الآن. من الواضح أن كل هذا (التحضيرات للاجتماع) محاط بكمية كبيرة من الأقاويل والشائعات وما إلى ذلك. الكثير من هذا غير صحيح على الإطلاق".
وفي وقت سابق من اليوم، نفى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة الانعقاد في بودابست، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد في البداية.

وأجرى بوتين وترامب، الأسبوع الماضي، ثامن اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام، دام ساعتين، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في أعقاب المحادثة أن "موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور التحضير للقاء الجديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست".

وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.
