موسكو: لا توجد عقبات كبيرة أمام لقاء بين بوتين وترامب

موسكو: لا توجد عقبات كبيرة أمام لقاء بين بوتين وترامب

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أن "روسيا لا ترى أي عقبات كبيرة أمام عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي...

وقال ريابكوف للصحفيين: "لا أرى أي عقبات كبيرة. المسألة تكمن في ضمان أن تكون المعايير التي حددها الرئيسان في إنكوريدج، أي تلك الأطر، مُفصّلة بتفاصيل ملموسة. إنها عملية صعبة، لا شك في ذلك. لكن هذا هو سبب وجود دبلوماسيين للقيام بذلك".وأردف: "نعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على جانب المحتوى والقيام بذلك بالضبط، وهو ما نقوم به في ضوء المهام التي لدينا. والأسئلة بالجداول الزمنية والصيغ وتسلسل الخطوات مشتقة، فهي في معظمها، مشتقة من الجانب الجوهري. لذلك، نواصل استعداداتنا".وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات حتى الآن بشأن لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وأضاف: "هذه مسألة منفصلة. أود أن أشير بشكل عام إلى أن كثرة الشائعات والأكاذيب والتقارير، ومعظمها من مصادر مجهولة، والتي تظهر غالبًا في فضاءات إعلامية تسيطر عليها وسائل إعلام غربية، لا تُسهم في حل المشكلة. لم يعد الناس قادرين على التمييز بين الصحيح والوهمي، وبين ما حدث بالفعل، وما هي العمليات الجارية في هذا المجال".وفي وقت سابق من اليوم، نفى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة الانعقاد في بودابست، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد في البداية.وأشار أوشاكوف إلى أن العاصمة المجرية كانت مقترحًا من الجانب الأمريكي، وأيّد الرئيس الروسي الفكرة.ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقتدميترييف: دعاة الحرب يخشون بشدة من القمة الروسية الأمريكية

