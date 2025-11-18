https://sarabic.ae/20251118/نيبينزيا-ينتقد-غياب-إعادة-التأكيد-على-حل-الدولتين-في-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107218661.html
نيبينزيا ينتقد غياب إعادة التأكيد على حل الدولتين في قرار مجلس الأمن بشأن غزة
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن القرار الأمريكي بشأن غزة لا يعيد التأكيد على الأسس القانونية والقرارات الدولية الراسخة، وخاصة... 18.11.2025
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال في كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن بعد اعتماد القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة: "انطلقنا من ضرورة أن يعكس القرار الإطار القانوني الدولي وأن يؤكد المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حل الدولتين، وهو ما لم يتحقق".يأتي تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلّق بخطة السلام في غزة في ظلّ مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرت أنّ القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.وفي بيانها، أكّدت حماس أنّ القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً. كما شدّدت على أنّ أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال، مشيرة إلى أنّ السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً.من جانبها، رحّبت دولة فلسطين – عبر بعثتها في الأمم المتحدة – بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن القرار الأمريكي بشأن غزة لا يعيد التأكيد على الأسس القانونية والقرارات الدولية الراسخة، وخاصة "الصيغة الجوهرية" القاضية بحل الدولتين.
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال في كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن بعد اعتماد القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة: "انطلقنا من ضرورة أن يعكس القرار الإطار القانوني الدولي وأن يؤكد المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حل الدولتين، وهو ما لم يتحقق
وأضاف أن "الشيء الأساسي هو ألا يصبح هذا الوثيقة غطاءً للتجارب الأمريكية والإسرائيلية غير المنضبطة، وألا تتحول إلى حكم نهائي على حل الدولتين".
يأتي تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلّق بخطة السلام في غزة في ظلّ مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرت أنّ القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي بيانها، أكّدت حماس أنّ القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً. كما شدّدت على أنّ أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال، مشيرة إلى أنّ السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً.
من جانبها، رحّبت دولة فلسطين – عبر بعثتها في الأمم المتحدة – بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.