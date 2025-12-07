https://sarabic.ae/20251207/أوشاكوف-كوشنر-كان-مهتما-بفهم-أفكار-ومبادئ-بوتين-لأنه-انضم-حديثا-إلى-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1107904868.html
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أنه كان من المهم لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، أن يتعرف على أفكار ومبادئ الرئيس الروسي... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T12:22+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/61/1013326156_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_0457191f8f21fcc50b2dff3b04368eb7.jpg
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "كان كوشنر قد انضم للتو، لذا كان من المهم له أن يتاح له بعض الوقت للتعرف على شخصية رئيسنا، وما هي الأفكار والمبادئ التي يطرحها في النقاش مع الأمريكيين. وفي هذا الصدد، كان الاجتماع ناجحا للغاية". وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
https://sarabic.ae/20251207/أوشاكوف-موسكو-وواشنطن-تعملان-على-مقترحات-وصياغات-محددة-لوثيقة-مستقبلية-بشأن-أوكرانيا---عاجل-1107902513.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/61/1013326156_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ae85398abb22d2d9b359fe12666b8b5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 07.12.2025)
ذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أنه كان من المهم لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، أن يتعرف على أفكار ومبادئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما وأنه كان قد انضم للتو إلى مفاوضات أوكرانيا.
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "كان كوشنر قد انضم للتو، لذا كان من المهم له أن يتاح له بعض الوقت للتعرف على شخصية رئيسنا، وما هي الأفكار والمبادئ التي يطرحها في النقاش مع الأمريكيين. وفي هذا الصدد، كان الاجتماع ناجحا للغاية".
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن تواصلان العمل على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا.
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".
وبين مساعد الرئيس الروسي، بأن "روسيا والولايات المتحدة تنسقان تلك البنود الصعبة التي من المفترض أن تحدد شكل ومصير الوثيقة المستقبلية بشأن أوكرانيا".
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين
، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.