عربي
أمساليوم
بث مباشر
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
ذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أنه كان من المهم لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، أن يتعرف على أفكار ومبادئ الرئيس الروسي... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T12:22+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/61/1013326156_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_0457191f8f21fcc50b2dff3b04368eb7.jpg
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "كان كوشنر قد انضم للتو، لذا كان من المهم له أن يتاح له بعض الوقت للتعرف على شخصية رئيسنا، وما هي الأفكار والمبادئ التي يطرحها في النقاش مع الأمريكيين. وفي هذا الصدد، كان الاجتماع ناجحا للغاية". وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
الولايات المتحدة الأمريكية
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا

11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 07.12.2025)
© Sputnik . Aleksei Nikolskei / الانتقال إلى بنك الصوريوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskei
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أنه كان من المهم لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، أن يتعرف على أفكار ومبادئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما وأنه كان قد انضم للتو إلى مفاوضات أوكرانيا.
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "كان كوشنر قد انضم للتو، لذا كان من المهم له أن يتاح له بعض الوقت للتعرف على شخصية رئيسنا، وما هي الأفكار والمبادئ التي يطرحها في النقاش مع الأمريكيين. وفي هذا الصدد، كان الاجتماع ناجحا للغاية".

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن تواصلان العمل على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا.

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أوشاكوف: موسكو وواشنطن تعملان على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا
10:32 GMT

وبين مساعد الرئيس الروسي، بأن "روسيا والولايات المتحدة تنسقان تلك البنود الصعبة التي من المفترض أن تحدد شكل ومصير الوثيقة المستقبلية بشأن أوكرانيا".

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
