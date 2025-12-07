https://sarabic.ae/20251207/أوشاكوف-موسكو-وواشنطن-تعملان-على-مقترحات-وصياغات-محددة-لوثيقة-مستقبلية-بشأن-أوكرانيا---عاجل-1107902513.html
أوشاكوف: موسكو وواشنطن تعملان على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا
أوشاكوف: موسكو وواشنطن تعملان على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن تواصلان العمل على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".وأكد أوشاكوف أن "نجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفرت أجواء أكثر ملاءمة لمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار التقدم الواثق للجيش الروسي".وأضاف: "نتقدم بثقة، ولا أحد يمكنه إنكار ذلك، بما في ذلك الأميركيون. وبالمناسبة، هل لاحظتم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال: "آه يا زيلينسكي، لو استمعت لي في شباط/فبراير، لكان بإمكانك الحصول على شروط أفضل لهذا الاتفاق السلمي، أما الآن فقد تدهورت مواقفك، وعليك قبول ما سنتفق عليه مع الروس".وقال أوشاكوف تعليقًا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف: "في سياق حقيقة أن الأميركيين يفهمون الآن منطق موقفنا بشكل أفضل، فهذا أمر مؤكد".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
أوشاكوف: موسكو وواشنطن تعملان على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا
10:32 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 10:45 GMT 07.12.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن تواصلان العمل على مقترحات وصياغات محددة لوثيقة مستقبلية بشأن أوكرانيا.
وقال أوشاكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هناك مقترحات محددة وصياغات واستشارات قانونية. لا تزال هذه العملية بحاجة إلى إكمال، ولكن لا يمكن إنجازها دون مشاركة المتخصصين".
وبين مساعد الرئيس الروسي بأن "روسيا والولايات المتحدة تنسقان تلك البنود الصعبة التي من المفترض أن تحدد شكل ومصير الوثيقة المستقبلية بشأن أوكرانيا".
وأكد أوشاكوف أن "نجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفرت أجواء أكثر ملاءمة لمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار التقدم الواثق للجيش الروسي".
وقال مساعد الرئيس الروسي: "جنودنا على الجبهة جعلوا هذه المفاوضات تتم في أجواء أكثر ملاءمة".
وأضاف: "نتقدم بثقة، ولا أحد يمكنه إنكار ذلك، بما في ذلك الأميركيون. وبالمناسبة، هل لاحظتم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال: "آه يا زيلينسكي، لو استمعت لي في شباط/فبراير، لكان بإمكانك الحصول على شروط أفضل لهذا الاتفاق السلمي
، أما الآن فقد تدهورت مواقفك، وعليك قبول ما سنتفق عليه مع الروس".
وقال أوشاكوف تعليقًا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف: "في سياق حقيقة أن الأميركيين يفهمون الآن منطق موقفنا بشكل أفضل
، فهذا أمر مؤكد".
وبين مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال اجتماعهما في الكرملين الثلاثاء الماضي، عقد لقاء محتمل مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، استقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين
، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.