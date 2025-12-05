عربي
أوشاكوف: بوتين وويتكوف قادران على إيجاد لغة للتواصل وجمعتهما 6 لقاءات مثمرة
أوشاكوف: بوتين وويتكوف قادران على إيجاد لغة للتواصل وجمعتهما 6 لقاءات مثمرة
سبوتنيك عربي
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أصبحا يتفاهمان بالفعل بسرعة.
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، أصبحا يتفاهمان بالفعل بسرعة.
وقال أوشاكوف، لوسائل إعلام روسية تعليقا على المحادثات التي جرت بين بوتين وممثل الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع: "محادثتهما ودية حقاً، ويتفاهمان بالفعل بنظرة عين".

وأضاف أن "الرئيس بوتين يعرف المبعوث الأمريكي جيداً الآن بعد ستة لقاءات مشتركة"، مشيراً إلى أن "بوتين يعرف ويتكوف جيداً، فقد التقاه بالفعل ست مرات".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب.
وردا على سؤال أحد الصحفيين في قناة "زفيزدا" التلفزيونية حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب، صرح أوشاكوف، قائلا: "بالتأكيد، قد يحدث ذلك".
وحول استعداد موسكو لمواصله العمل مع الفريق الأمريكي، قال أوشاكوف: "أعتقد أننا نحرز تقدما في المفاوضات الرئيسية التي يشارك فيها رئيسنا. هذا أمر مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي".

ونوه أوشاكوف بأن "الأوروبيين يطرحون باستمرار مطالب غير مقبولة لموسكو، ولا يسهلون التوصل إلى تسوية بين واشنطن وموسكو بشأن الشؤون الأوكرانية".

وردا على سؤال حول محتوى القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع مع ممثلي الولايات المتحدة في الكرملين، أجاب، قائلا: "جاءت جميع مناقشات القضايا في موسكو، بناءً على التفاهمات الرئيسية التي تم التوصل إليها في أنكوريج".
