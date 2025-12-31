https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-محاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-على-مقر-بوتين-1108757552.html

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

وقال رئيس قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو-فضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف في بيان: "في حوالي الساعة 20 مساءً بتوقيت موسكو، يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام مركبات جوية دون طيار تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا".ووفقا له فإنه تم استخدام 91 مسيرة.وأوضح أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".وأكد أن عملية صد الهجوم لم تُسفر عن أي إصابات أو أضرار.وفي وقت سابق ، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

روسيا