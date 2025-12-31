عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
بث مباشر
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على...
روسيا
وقال رئيس قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو-فضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف في بيان: "في حوالي الساعة 20 مساءً بتوقيت موسكو، يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام مركبات جوية دون طيار تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا".ووفقا له فإنه تم استخدام 91 مسيرة.وأوضح أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".وأكد أن عملية صد الهجوم لم تُسفر عن أي إصابات أو أضرار.وفي وقت سابق ، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
https://sarabic.ae/20251230/الكرملين-حول-محاولة-كييف-مهاجمة-مقر-بوتين-عسكريونا-يعرفون-كيف-سيكون-الرد-1108723797.html
09:14 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 31.12.2025)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرا إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.
وقال رئيس قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو-فضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف في بيان: "في حوالي الساعة 20 مساءً بتوقيت موسكو، يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام مركبات جوية دون طيار تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، تم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".

ووفقا له فإنه تم استخدام 91 مسيرة.

وأشار إلى أن "الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مخططا له بعناية".

وأوضح أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".
وأكد أن عملية صد الهجوم لم تُسفر عن أي إصابات أو أضرار.
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد
أمس, 11:10 GMT
وفي وقت سابق ، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
