الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين
09:14 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 31.12.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
© Sputnik . Sergey Bobylev/
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرا إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.
وقال رئيس قوات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجو-فضائية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف في بيان: "في حوالي الساعة 20 مساءً بتوقيت موسكو، يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام مركبات جوية دون طيار تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، تم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".
ووفقا له فإنه تم استخدام 91 مسيرة.
⚡️ الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 31, 2025
أبرز ما جاء في إحاطة اللواء ألكسندر رومانينكوف، قائد قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية الروسية:
⭕️بين 28 و29 ديسمبر 2025، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي واسع باستخدام 91 طائرة مسيّرة بعيدة المدى… https://t.co/yuK63gUhzW pic.twitter.com/ZBbxPbLaAU
وأشار إلى أن "الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مخططا له بعناية".
وأوضح أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".
وأكد أن عملية صد الهجوم لم تُسفر عن أي إصابات أو أضرار.
وفي وقت سابق ، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".