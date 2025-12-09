بوتين: قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي
11:19 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 09.12.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy/
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن قوة روسيا وانتصاراتها تكمن في صوابها التاريخي، مشيرًا إلى أن الروس متحدون بالفخر بوطنهم الأم، وبإنجازات أسلافهم الذين دافعوا عن حقوق شعب روسيا.
وقال بوتين خلال حفل منح ميدالية "النجمة الذهبية" لأبطال روسيا: "في هذا الحب (للوطن)، وفي الصواب التاريخي تكمن قوتنا وانتصاراتنا".
🎖بوتين يمنح ميداليات "النجمة الذهبية" لأبطال روسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 9, 2025
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل رسمي بمناسبة "يوم أبطال الوطن" في العاصمة الروسية موسكو.
🥇وتمت دعوة أكثر من 200 عسكري ومدني أظهروا شجاعة وبطولة خاصة إلى قصر الكرملين الكبير، لمنحهم ميداليات "النجمة الذهبية" pic.twitter.com/9cjz0AzYh7
وأوضح بوتين أن أبطال روسيا أظهروا شجاعة وبسالة استثنائيتين خلال تنفيذهم مهام العملية الخاصة، وقال: "سيتم اليوم منح الأوسمة للعسكريين الحائزين على لقب بطل روسيا. لقد أظهروا شجاعة وبسالة استثنائيتين خلال تنفيذهم مهاما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفي أصعب ظروف القتال، أظهروا أعلى درجات الاحترافية والصلابة والقيادة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الجنود الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية أصبحوا أكثر ارتباطًا بأسلافهم الذين حققوا البطولات.
وقال بوتين: "الآن، في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادنا، نشهد مجددًا مدى قوة تقاليد المجد العسكري، والكرامة التي يحملها معاصرونا، بمن فيهم الشباب، الجنود الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية. أعلم من تجربتي الشخصية أنهم في الجبهة أصبحوا أكثر ارتباطًا بأجدادهم وأجداد أجدادهم. إنهم يشعرون بهذا الترابط ومسؤوليتهم تجاه إرث أسلافهم بشكل لم يسبق له مثيل".
وأكد بوتين أن على استمرارية تاريخ روسيا الممتد على مدى ألف عام، قائلا: "هنا، في قاعة سان جورج في الكرملين، واستمرارًا للتقاليد التي أرستها كاترين العظيمة، ننحني أمام جميع أجيال الأبطال، نؤكد ونشدد على استمرارية تاريخ بلادنا الممتد على مدى ألف عام".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو، أن السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدمًا وترسم مستقبل البلاد.