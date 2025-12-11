https://sarabic.ae/20251211/لافروف-خسائر-القوات-الأوكرانية-تتجاوز-مليون-فرد--عاجل-1108039677.html
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، حول الوضع المحيط بأوكرانيا: "حتى الآن، نقلنا إلى كييف أكثر من 11 ألف جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قتلوا، وفي المقابل، تلقينا 201 جثة لجنودنا".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للعديد من التقديرات المستقلة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة المليون قتيل، ولا تزال في ارتفاع. لقد تحول نظام كييف، الذي كان في السابق وحدة قتالية تتغذى بالأيديولوجية النازية، ككتيبة آزوف، وغيرها من الهياكل النازية الجديدة، إلى جماعة إجرامية منظمة، غارقة في الفساد وتجر مموليها معها إلى الهاوية" .وحول فضيحة الفساد المنتشرة في أوكرانيا، قال لافروف: "اندلعت فضيحة فساد في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، يبدو أن إطالة أمد الصراع باتت مسألة بقاء سياسي وربما حتى القدرة على البقاء والاستمرار، بالنسبة لزيلينسكي".وحول القضية الإقليمية للصراع الأوكراني، أشار لافروف إلى أن "القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي كيانات روسية وجزء لا يتجزأ منها".وفيما يتعلق بمسألة عودة أوكرانيا إلى الوضع المحايد، قال لافروف: "تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة هناك [في ألاسكا] لا تزال ذات صلة بنا ويمكن أن تكون نقطة انطلاق في التسوية. وأخيرا، عندما كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، هنا، وعقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجانبان الروسي والأمريكي على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في ألاسكا، وجوهر هذه التفاهمات يتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى أسس عدم الانحياز والحياد والخلو من الأسلحة النووية، التي قامت عليها".وذكر لافروف أن "أوروبا تسعى بكل الوسائل للوصول إلى طاولة المفاوضات، لكن الأفكار التي تتبناها لن تفيد المفاوضات".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تنتظر معلومات حول نتائج المفاوضات بين زيلينسكي والأوروبيين والولايات المتحدة".وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء الفائت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا
09:02 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 11.12.2025)
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف عسكري بالمقابل تسلمت 201 جثة لعسكريين روس.
وقال لافروف، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، حول الوضع المحيط بأوكرانيا: "حتى الآن، نقلنا إلى كييف أكثر من 11 ألف جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قتلوا، وفي المقابل، تلقينا 201 جثة لجنودنا".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للعديد من التقديرات المستقلة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة المليون قتيل، ولا تزال في ارتفاع. لقد تحول نظام كييف، الذي كان في السابق وحدة قتالية تتغذى بالأيديولوجية النازية، ككتيبة آزوف، وغيرها من الهياكل النازية الجديدة، إلى جماعة إجرامية منظمة، غارقة في الفساد وتجر مموليها معها إلى الهاوية" .
وذكر لافروف: "في مفاوضاتنا مع الأمريكيين حول القضية الأوكرانية، أعتقد شخصيا أنه تم تجاوز جميع حالات سوء الفهم المحتملة".
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى، حقيقة أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع محايد وغير منحاز وغير نووي".
، قال لافروف: "اندلعت فضيحة فساد في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، يبدو أن إطالة أمد الصراع باتت مسألة بقاء سياسي وربما حتى القدرة على البقاء والاستمرار، بالنسبة لزيلينسكي".
وتابع لافروف: "روسيا قدمت مقترحات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن ضمانات الأمن الجماعي".
، أشار لافروف إلى أن "القرم وجمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي كيانات روسية وجزء لا يتجزأ منها".
وقال لافروف: "أود أن أؤكد مرة أخرى ما قلته مرارا، لسنا بحاجة إلى أراضٍ. ما يهمنا هو مصير الشعب الذي بنى وطور أجداده هذه الأراضي على مرّ القرون، وشيدوا المدن والطرق والموانئ، ولكن حقوق هؤلاء الشعب تحديداً هي التي يقوّضها نظام كييف الآن".
وأضاف: "بعد أن عممت الولايات المتحدة خطتها المكونة من 28 بندًا (لتسوية سلمية في أوكرانيا)، تسربت إلى الصحافة، ونصّت الخطة على ضرورة حماية لغات الأقليات، وحماية الحريات الدينية، وحظر جميع أشكال الفكر والنشاط النازي، وبعد اتصالات مع الأوروبيين، تم تقليص عدد البنود، واختفى البند الذي يدعو إلى حظر جميع أشكال الفكر والنشاط النازي".
وفيما يتعلق بمسألة عودة أوكرانيا إلى الوضع المحايد، قال لافروف: "تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة هناك [في ألاسكا] لا تزال ذات صلة بنا ويمكن أن تكون نقطة انطلاق في التسوية. وأخيرا، عندما كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف
، هنا، وعقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجانبان الروسي والأمريكي على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في ألاسكا، وجوهر هذه التفاهمات يتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى أسس عدم الانحياز والحياد والخلو من الأسلحة النووية، التي قامت عليها".
وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية، نوه لافروف إلى أن "موقف أوروبا تجاه فلاديمير زيلينسكي ونظامه، باعتبارهما بلا خطايا ويستحقان الدعم في جميع الظروف، يشير إلى أن هناك شكوك حول عقلانية المسؤولين الأوروبيين وجدوى وجودهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا".
وذكر لافروف أن "أوروبا تسعى بكل الوسائل للوصول إلى طاولة المفاوضات
، لكن الأفكار التي تتبناها لن تفيد المفاوضات".
وأضاف الوزير الروسي: "عليهم أن يراجعوا أنفسهم بجدية وأن يتبنوا نهجًا جادًا، بدلًا من الاستمرار في الدعاية والتحريض".
وأشار لافروف إلى أن "روسيا تنتظر معلومات حول نتائج المفاوضات بين زيلينسكي والأوروبيين والولايات المتحدة".
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن "محادثات السلام" الجارية حول أوكرانيا.
وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا
بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بشأن أوكرانيا مع ترامب وعدد من نظرائه، اليوم الأربعاء. ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، نقلا عن قصر الإليزيه، شارك في الاتصال أيضا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريك ميرتس.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء الفائت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.