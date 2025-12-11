https://sarabic.ae/20251211/لافروف-خسائر-القوات-الأوكرانية-تتجاوز-مليون-فرد--عاجل-1108039677.html

لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد – عاجل

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، حول الوضع المحيط بأوكرانيا: "حتى الآن، نقلنا إلى كييف أكثر من 11 ألف جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قتلوا، وفي المقابل، تلقينا 201 جثة لجنودنا".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للعديد من التقديرات المستقلة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة المليون قتيل، ولا تزال في ارتفاع. لقد تحول نظام كييف، الذي كان في السابق وحدة قتالية تتغذى بالأيديولوجية النازية، ككتيبة آزوف، وغيرها من الهياكل النازية الجديدة، إلى جماعة إجرامية منظمة، غارقة في الفساد وتجر مموليها معها إلى الهاوية" .وحول فضيحة الفساد المنتشرة في أوكرانيا، قال لافروف: "اندلعت فضيحة فساد في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، يبدو أن إطالة أمد الصراع باتت مسألة بقاء سياسي وربما حتى القدرة على البقاء والاستمرار، بالنسبة لزيلينسكي".وحول القضية الإقليمية للصراع الأوكراني، أشار لافروف إلى أن "القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي كيانات روسية وجزء لا يتجزأ منها".وفيما يتعلق بمسألة عودة أوكرانيا إلى الوضع المحايد، قال لافروف: "تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة هناك [في ألاسكا] لا تزال ذات صلة بنا ويمكن أن تكون نقطة انطلاق في التسوية. وأخيرا، عندما كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، هنا، وعقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجانبان الروسي والأمريكي على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في ألاسكا، وجوهر هذه التفاهمات يتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى أسس عدم الانحياز والحياد والخلو من الأسلحة النووية، التي قامت عليها".وذكر لافروف أن "أوروبا تسعى بكل الوسائل للوصول إلى طاولة المفاوضات، لكن الأفكار التي تتبناها لن تفيد المفاوضات".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تنتظر معلومات حول نتائج المفاوضات بين زيلينسكي والأوروبيين والولايات المتحدة".وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء الفائت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا

