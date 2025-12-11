لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد – عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251211/لافروف-خسائر-القوات-الأوكرانية-تتجاوز-مليون-فرد--عاجل-1108039677.html
لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد – عاجل
لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد – عاجل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T09:02+0000
2025-12-11T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_e818ab013e153ef2ae758361d32f213c.jpg
وقال لافروف، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، حول الوضع المحيط بأوكرانيا: "حتى الآن، نقلنا إلى كييف أكثر من 11 ألف جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قتلوا، وفي المقابل، تلقينا 201 جثة لجنودنا".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للعديد من التقديرات المستقلة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة المليون قتيل، ولا تزال في ارتفاع. لقد تحول نظام كييف، الذي كان في السابق وحدة قتالية تتغذى بالأيديولوجية النازية، ككتيبة آزوف، وغيرها من الهياكل النازية الجديدة، إلى جماعة إجرامية منظمة، غارقة في الفساد وتجر مموليها معها إلى الهاوية" .وحول فضيحة الفساد المنتشرة في أوكرانيا، قال لافروف: "اندلعت فضيحة فساد في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، يبدو أن إطالة أمد الصراع باتت مسألة بقاء سياسي وربما حتى القدرة على البقاء والاستمرار، بالنسبة لزيلينسكي".وحول القضية الإقليمية للصراع الأوكراني، أشار لافروف إلى أن "القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي كيانات روسية وجزء لا يتجزأ منها".وفيما يتعلق بمسألة عودة أوكرانيا إلى الوضع المحايد، قال لافروف: "تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة هناك [في ألاسكا] لا تزال ذات صلة بنا ويمكن أن تكون نقطة انطلاق في التسوية. وأخيرا، عندما كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، هنا، وعقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجانبان الروسي والأمريكي على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في ألاسكا، وجوهر هذه التفاهمات يتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى أسس عدم الانحياز والحياد والخلو من الأسلحة النووية، التي قامت عليها".وذكر لافروف أن "أوروبا تسعى بكل الوسائل للوصول إلى طاولة المفاوضات، لكن الأفكار التي تتبناها لن تفيد المفاوضات".وأشار لافروف إلى أن "روسيا تنتظر معلومات حول نتائج المفاوضات بين زيلينسكي والأوروبيين والولايات المتحدة".وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء الفائت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251210/خبير-تصريحات-لافروف-تؤكد-قناعة-ترامب-بعدم-جدوى-مواجهة-روسيا-1108015798.html
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-أمريكي-فريق-ترامب-يعتبر-زيلينسكي-كوميديا-لا-يصلح-إلا-للمسلسلات-التلفزيونية-1107986566.html
https://sarabic.ae/20251210/باحث-في-الشؤون-الدولية-زيلينسكي-لا-يستطيع-الإجابة-على-طروحات-ترامب-إلا-بمشاركة-الأوروبيين-1108017646.html
https://sarabic.ae/20251211/دميترييف-يشارك-فيديو-يكشف-تورط-إدارة-بايدن-بإشعال-فتيل-أزمة-أوكرانيا-1108038201.html
https://sarabic.ae/20251210/الكرملين-نعمل-من-أجل-السلام-وليس-من-أجل-هدنة-في-أوكرانيا---عاجل-1108008314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4055e13b52100c1c7c45b3ccb789f02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد – عاجل

09:02 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 11.12.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف عسكري بالمقابل تسلمت 201 جثة لعسكريين روس.
وقال لافروف، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، حول الوضع المحيط بأوكرانيا: "حتى الآن، نقلنا إلى كييف أكثر من 11 ألف جثة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قتلوا، وفي المقابل، تلقينا 201 جثة لجنودنا".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا للعديد من التقديرات المستقلة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة المليون قتيل، ولا تزال في ارتفاع. لقد تحول نظام كييف، الذي كان في السابق وحدة قتالية تتغذى بالأيديولوجية النازية، ككتيبة آزوف، وغيرها من الهياكل النازية الجديدة، إلى جماعة إجرامية منظمة، غارقة في الفساد وتجر مموليها معها إلى الهاوية" .

وذكر لافروف: "في مفاوضاتنا مع الأمريكيين حول القضية الأوكرانية، أعتقد شخصيا أنه تم تجاوز جميع حالات سوء الفهم المحتملة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء ساعة الحكومة في مجلس الفيدرالية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
خبير: تصريحات لافروف تؤكد قناعة ترامب بعدم جدوى مواجهة روسيا
أمس, 11:54 GMT

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى، حقيقة أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع محايد وغير منحاز وغير نووي".

وحول فضيحة الفساد المنتشرة في أوكرانيا، قال لافروف: "اندلعت فضيحة فساد في أوكرانيا، وفي ضوء ذلك، يبدو أن إطالة أمد الصراع باتت مسألة بقاء سياسي وربما حتى القدرة على البقاء والاستمرار، بالنسبة لزيلينسكي".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
9 ديسمبر, 14:52 GMT

وتابع لافروف: "روسيا قدمت مقترحات إضافية إلى الولايات المتحدة بشأن ضمانات الأمن الجماعي".

وحول القضية الإقليمية للصراع الأوكراني، أشار لافروف إلى أن "القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي كيانات روسية وجزء لا يتجزأ منها".

وقال لافروف: "أود أن أؤكد مرة أخرى ما قلته مرارا، لسنا بحاجة إلى أراضٍ. ما يهمنا هو مصير الشعب الذي بنى وطور أجداده هذه الأراضي على مرّ القرون، وشيدوا المدن والطرق والموانئ، ولكن حقوق هؤلاء الشعب تحديداً هي التي يقوّضها نظام كييف الآن".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين
أمس, 12:51 GMT

وأضاف: "بعد أن عممت الولايات المتحدة خطتها المكونة من 28 بندًا (لتسوية سلمية في أوكرانيا)، تسربت إلى الصحافة، ونصّت الخطة على ضرورة حماية لغات الأقليات، وحماية الحريات الدينية، وحظر جميع أشكال الفكر والنشاط النازي، وبعد اتصالات مع الأوروبيين، تم تقليص عدد البنود، واختفى البند الذي يدعو إلى حظر جميع أشكال الفكر والنشاط النازي".

وفيما يتعلق بمسألة عودة أوكرانيا إلى الوضع المحايد، قال لافروف: "تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة هناك [في ألاسكا] لا تزال ذات صلة بنا ويمكن أن تكون نقطة انطلاق في التسوية. وأخيرا، عندما كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، هنا، وعقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الجانبان الروسي والأمريكي على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في ألاسكا، وجوهر هذه التفاهمات يتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى أسس عدم الانحياز والحياد والخلو من الأسلحة النووية، التي قامت عليها".
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
دميترييف يشارك فيديو يكشف تورط إدارة بايدن بإشعال فتيل أزمة أوكرانيا
07:50 GMT

وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية، نوه لافروف إلى أن "موقف أوروبا تجاه فلاديمير زيلينسكي ونظامه، باعتبارهما بلا خطايا ويستحقان الدعم في جميع الظروف، يشير إلى أن هناك شكوك حول عقلانية المسؤولين الأوروبيين وجدوى وجودهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا".

وذكر لافروف أن "أوروبا تسعى بكل الوسائل للوصول إلى طاولة المفاوضات، لكن الأفكار التي تتبناها لن تفيد المفاوضات".

وأضاف الوزير الروسي: "عليهم أن يراجعوا أنفسهم بجدية وأن يتبنوا نهجًا جادًا، بدلًا من الاستمرار في الدعاية والتحريض".

وأشار لافروف إلى أن "روسيا تنتظر معلومات حول نتائج المفاوضات بين زيلينسكي والأوروبيين والولايات المتحدة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا
أمس, 09:07 GMT

وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن "محادثات السلام" الجارية حول أوكرانيا.

وأشار موقع "نيوز نيشن"، نقلا عن المسؤول، أن "ترامب أجرى محادثة هاتفية اليوم مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن محادثات السلام الجارية حول أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بشأن أوكرانيا مع ترامب وعدد من نظرائه، اليوم الأربعاء. ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، نقلا عن قصر الإليزيه، شارك في الاتصال أيضا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريك ميرتس.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء الفائت، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، منحا زيلينسكي "أياماً" لتقديم رد على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا.
هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала