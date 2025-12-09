https://sarabic.ae/20251209/خبير-مبادرة-زيلينسكي-تهدف-لشراء-الوقت-وما-يهم-أوروبا-سرقة-الأموال-الروسية-المجمدة-1107971054.html

خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة

علّق نبيل الجبيلي، الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير "مرصد الشرق الأوسط"، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "مبادرة" فلاديمير زيلينسكي، لمواجهة...

واعتبر الجبيلي أن "الهدف من الإجتماع في بريطانيا، هو محاولة بت مصير زيلينسكي، الذي لا يهمه ما سيحدث بعد السلام في أوكرانيا، بل خائف على مصيره، خاصة بعد تراجع شعبيته وتورطه في ملفات فساد".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الجبيلي أن "الأوروبيين لديهم مشاكل اقتصادية جمّة، والبند الأساسي الذي تمت مناقشته في هذه القمة هو كيف ستتم سرقة الأموال الروسية المجمدة في أوروبا"، كاشفًا عن "مشاكل اقتصادية كبيرة في البلدان، التي اجتمعت فيما بينها، والتي تريد أن تعطي ضمانات أمنية واقتصادية لأوكرانيا".واعتبر أن "ترامب لن يستمع ولن يرضخ لما يقوله زيلينسكي، بل يحاول رفع سقف المطالب ليجلس على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "الخيارات انتهت بالنسبة لزيلينسكي، لأن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وترامب، حصل قبل وصول ترامب رئيسًا، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الإدارة الروسية"، لافتًا إلى أن "الخطة الأمريكية ستُنفذ إما بالسلم وبرضا أوروبا وزيلينسكي، وإما بالآلة العسكرية الروسية".إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييفرئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان

