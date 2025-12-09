https://sarabic.ae/20251209/خبير-مبادرة-زيلينسكي-تهدف-لشراء-الوقت-وما-يهم-أوروبا-سرقة-الأموال-الروسية-المجمدة-1107971054.html
خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة
خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة
علّق نبيل الجبيلي، الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير "مرصد الشرق الأوسط"، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "مبادرة" فلاديمير زيلينسكي، لمواجهة...
واعتبر الجبيلي أن "الهدف من الإجتماع في بريطانيا، هو محاولة بت مصير زيلينسكي، الذي لا يهمه ما سيحدث بعد السلام في أوكرانيا، بل خائف على مصيره، خاصة بعد تراجع شعبيته وتورطه في ملفات فساد".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الجبيلي أن "الأوروبيين لديهم مشاكل اقتصادية جمّة، والبند الأساسي الذي تمت مناقشته في هذه القمة هو كيف ستتم سرقة الأموال الروسية المجمدة في أوروبا"، كاشفًا عن "مشاكل اقتصادية كبيرة في البلدان، التي اجتمعت فيما بينها، والتي تريد أن تعطي ضمانات أمنية واقتصادية لأوكرانيا".واعتبر أن "ترامب لن يستمع ولن يرضخ لما يقوله زيلينسكي، بل يحاول رفع سقف المطالب ليجلس على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "الخيارات انتهت بالنسبة لزيلينسكي، لأن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وترامب، حصل قبل وصول ترامب رئيسًا، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الإدارة الروسية"، لافتًا إلى أن "الخطة الأمريكية ستُنفذ إما بالسلم وبرضا أوروبا وزيلينسكي، وإما بالآلة العسكرية الروسية".إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييفرئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
علّق نبيل الجبيلي، الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير "مرصد الشرق الأوسط"، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "مبادرة" فلاديمير زيلينسكي، لمواجهة "الخطة الأمريكية" بشأن تسوية النزاع الأوكراني، لافتًا إلى أن "هذه ليست بمبادرة أو خطة بل محاولة لشراء الوقت".
واعتبر الجبيلي أن "الهدف من الإجتماع في بريطانيا، هو محاولة بت مصير زيلينسكي، الذي لا يهمه ما سيحدث بعد السلام في أوكرانيا، بل خائف على مصيره، خاصة بعد تراجع شعبيته وتورطه في ملفات فساد
".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الجبيلي أن "الأوروبيين لديهم مشاكل اقتصادية
جمّة، والبند الأساسي الذي تمت مناقشته في هذه القمة هو كيف ستتم سرقة الأموال الروسية المجمدة في أوروبا"، كاشفًا عن "مشاكل اقتصادية كبيرة في البلدان، التي اجتمعت فيما بينها، والتي تريد أن تعطي ضمانات أمنية واقتصادية لأوكرانيا".
ورأى الجبيلي أن "اتفاق السلام مستحيل إذا بقي زيلينسكي يستمع إلى آراء الأوروبيين"، قائلا إن "الأوروبيين لا يهتمون بالشعب الأوكراني والخسائر اليومية التي تلحق به، بل يريدون ضمان أمن القارة الأوروبية العجوز والضعيفة"، مشددًا على أن "ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة ليست أولًا بل فقط، ولن يحمل أعباء على ظهر المركب، لأن ما يريده الآن الاتجاه إلى مدن وبلدان جديدة تستطيع الولايات المتحدة عقد شراكات معها"، كاشفًا أن "القارة الأوروبية كانت تسرق موارد الدول الأفريقية والشرق الأوسط وهذا لم يعد موجودًا الآن"، مؤكدًا أن "الخطة الأمريكية هي الخطة النهائية، وإن حصل عليها تعديلات ستكون بموافقة روسيا والولايات المتحدة فقط"، لافتًا إلى أن "القارة الأوروبية لن تستطيع تعديل أي شيء لأنها لم تعد لاعبًا أساسيًا".
وأوضح الجبيلي أن "العالم اليوم ينتقل إلى عالم متعدد الأقطاب وهي الدول الكبرى، إلا أن فرنسا لن تكون قطبا في هذه المعادلة"، وقال إن "الأوروبيين يشعرون بخوف شديد بعد أن استغنى عنهم ترامب، لأنه لا يريد أن يتحمل المزيد من الأعباء ومن يريد محاربة روسيا والاستمرار في هذه المعركة فليصرفوا عليها".
واعتبر أن "ترامب لن يستمع ولن يرضخ لما يقوله زيلينسكي، بل يحاول رفع سقف المطالب ليجلس على طاولة المفاوضات
"، مؤكدًا أن "الخيارات انتهت بالنسبة لزيلينسكي، لأن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وترامب، حصل قبل وصول ترامب رئيسًا، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الإدارة الروسية"، لافتًا إلى أن "الخطة الأمريكية ستُنفذ إما بالسلم وبرضا أوروبا وزيلينسكي، وإما بالآلة العسكرية الروسية".