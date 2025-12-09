خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة

عربي
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/خبير-مبادرة-زيلينسكي-تهدف-لشراء-الوقت-وما-يهم-أوروبا-سرقة-الأموال-الروسية-المجمدة-1107971054.html
خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة
خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
علّق نبيل الجبيلي، الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير "مرصد الشرق الأوسط"، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "مبادرة" فلاديمير زيلينسكي، لمواجهة... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T10:56+0000
2025-12-09T10:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
واعتبر الجبيلي أن "الهدف من الإجتماع في بريطانيا، هو محاولة بت مصير زيلينسكي، الذي لا يهمه ما سيحدث بعد السلام في أوكرانيا، بل خائف على مصيره، خاصة بعد تراجع شعبيته وتورطه في ملفات فساد".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الجبيلي أن "الأوروبيين لديهم مشاكل اقتصادية جمّة، والبند الأساسي الذي تمت مناقشته في هذه القمة هو كيف ستتم سرقة الأموال الروسية المجمدة في أوروبا"، كاشفًا عن "مشاكل اقتصادية كبيرة في البلدان، التي اجتمعت فيما بينها، والتي تريد أن تعطي ضمانات أمنية واقتصادية لأوكرانيا".واعتبر أن "ترامب لن يستمع ولن يرضخ لما يقوله زيلينسكي، بل يحاول رفع سقف المطالب ليجلس على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "الخيارات انتهت بالنسبة لزيلينسكي، لأن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وترامب، حصل قبل وصول ترامب رئيسًا، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الإدارة الروسية"، لافتًا إلى أن "الخطة الأمريكية ستُنفذ إما بالسلم وبرضا أوروبا وزيلينسكي، وإما بالآلة العسكرية الروسية".إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييفرئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
https://sarabic.ae/20251208/ترامب-روسيا-والشعب-الأوكراني-يؤيدون-الخطة-الأمريكية-لتسوية-النزاع-1107919823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة

10:56 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
علّق نبيل الجبيلي، الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير "مرصد الشرق الأوسط"، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "مبادرة" فلاديمير زيلينسكي، لمواجهة "الخطة الأمريكية" بشأن تسوية النزاع الأوكراني، لافتًا إلى أن "هذه ليست بمبادرة أو خطة بل محاولة لشراء الوقت".
واعتبر الجبيلي أن "الهدف من الإجتماع في بريطانيا، هو محاولة بت مصير زيلينسكي، الذي لا يهمه ما سيحدث بعد السلام في أوكرانيا، بل خائف على مصيره، خاصة بعد تراجع شعبيته وتورطه في ملفات فساد".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الجبيلي أن "الأوروبيين لديهم مشاكل اقتصادية جمّة، والبند الأساسي الذي تمت مناقشته في هذه القمة هو كيف ستتم سرقة الأموال الروسية المجمدة في أوروبا"، كاشفًا عن "مشاكل اقتصادية كبيرة في البلدان، التي اجتمعت فيما بينها، والتي تريد أن تعطي ضمانات أمنية واقتصادية لأوكرانيا".

ورأى الجبيلي أن "اتفاق السلام مستحيل إذا بقي زيلينسكي يستمع إلى آراء الأوروبيين"، قائلا إن "الأوروبيين لا يهتمون بالشعب الأوكراني والخسائر اليومية التي تلحق به، بل يريدون ضمان أمن القارة الأوروبية العجوز والضعيفة"، مشددًا على أن "ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة ليست أولًا بل فقط، ولن يحمل أعباء على ظهر المركب، لأن ما يريده الآن الاتجاه إلى مدن وبلدان جديدة تستطيع الولايات المتحدة عقد شراكات معها"، كاشفًا أن "القارة الأوروبية كانت تسرق موارد الدول الأفريقية والشرق الأوسط وهذا لم يعد موجودًا الآن"، مؤكدًا أن "الخطة الأمريكية هي الخطة النهائية، وإن حصل عليها تعديلات ستكون بموافقة روسيا والولايات المتحدة فقط"، لافتًا إلى أن "القارة الأوروبية لن تستطيع تعديل أي شيء لأنها لم تعد لاعبًا أساسيًا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاع
أمس, 01:34 GMT

وأوضح الجبيلي أن "العالم اليوم ينتقل إلى عالم متعدد الأقطاب وهي الدول الكبرى، إلا أن فرنسا لن تكون قطبا في هذه المعادلة"، وقال إن "الأوروبيين يشعرون بخوف شديد بعد أن استغنى عنهم ترامب، لأنه لا يريد أن يتحمل المزيد من الأعباء ومن يريد محاربة روسيا والاستمرار في هذه المعركة فليصرفوا عليها".

واعتبر أن "ترامب لن يستمع ولن يرضخ لما يقوله زيلينسكي، بل يحاول رفع سقف المطالب ليجلس على طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن "الخيارات انتهت بالنسبة لزيلينسكي، لأن الاتفاق الذي حصل بين روسيا وترامب، حصل قبل وصول ترامب رئيسًا، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الإدارة الروسية"، لافتًا إلى أن "الخطة الأمريكية ستُنفذ إما بالسلم وبرضا أوروبا وزيلينسكي، وإما بالآلة العسكرية الروسية".
إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييف
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала