عربي
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
دميترييف: البيروقراطيون في الاتحاد الأوروبي يضعفون أوروبا ويدفعونها نحو "انتحار حضاري"
دميترييف: البيروقراطيون في الاتحاد الأوروبي يضعفون أوروبا ويدفعونها نحو "انتحار حضاري"
انتقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، سياسات الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن البيروقراطية الأوروبية أدت إلى إضعاف القارة وإفقادها دورها العالمي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "لقد سئم العالم من تهديدات أوروبا الفارغة وانعدام الدبلوماسية الحقيقية".

وأضاف: "بيروقراطييو الاتحاد الأوروبي، المثقلون بالمهاجرين والمنزلقون نحو انتحار حضاري، يضعفون أوروبا ويفقدونها أهميتها".

كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
دميترييف: الغرب يرتكب "انتحارا حضاريا" باعتماده الهجرة الجماعية
أمس, 00:30 GMT
وأضاف: "أوروبا عليها أن تتعلم حل مشاكلها بصدق وواقعية".

وفي وقت سابق، قال دميترييف إن الدول الغربية ترتكب "انتحارا حضاريا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية.

وأوضح دميترييف عبر منصة "إكس" أن "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك، هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقاً على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.
