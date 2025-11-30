عربي
مبعوث بوتين: الغرب يرتكب "انتحارا حضاريا" باعتماده الهجرة الجماعية
كيريل دميترييف, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

00:30 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 01:00 GMT 30.11.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن الدول الغربية ترتكب "انتحارا حضاريا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية.
وأوضح دميترييف عبر منصة إكس أن، "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك، هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقاً على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.
وبحسب البيانات الواردة في المنشور الأصلي، والمستندة إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد شهدت عدة دول غربية زيادة حادة في نسبة المهاجرين بين عامي 1990 و2024؛ إذ ارتفعت النسبة في بريطانيا من 6.4% إلى 17.1%، وفي إسبانيا من 2.1% إلى 18.5%، وفي ألمانيا من 8.7% إلى 19.8%، وفي كندا من 15.3% إلى 22.2%، وفي أستراليا من 23.3% إلى 30.4%.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صرّحت في وقت سابق بأن الهجرة الجماعية تشكل تهديداً للحضارة الغربية وتُضعف استقرار حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.
كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، استناداً إلى وثيقة داخلية في الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو أصدر توجيهات للدبلوماسيين الأمريكيين بالضغط على الدول الغربية للحد من الهجرة الواسعة.
